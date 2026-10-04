A torcida da Inter de Limeira já se preparava para soltar o grito de acesso à Série B neste sábado (3), contra o Brusque, pela quinta rodada do quadrangular final da Série C. O Leão vencia o time catarinense por 2 a 1 e caminhava para confirmar o retorno à segunda divisão nacional após 35 anos de espera. A definição, porém, ficou para a última rodada por causa de uma falha incrível do goleiro Renan Bragança, ex-Grêmio.

Revelado nas categorias de base do Grêmio, Renan Bragança teve uma passagem discreta pelo time profissional do Tricolor. Ele atuou em apenas uma partida em 2017. Em dezembro daquele ano, deixou o clube e foi para o ASA, de Alagoas. Depois, rodou por Cruzeiro, ABC, Pelotas, Azuriz, Mafra (POR), América-RN e Náutico até chegar à Inter de Limeira.

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Falha de goleiro ex-Grêmio em jogo decisivo

Aos 23 minutos do segundo tempo, o Brusque fez um lançamento da defesa. O camisa 24 da Inter, sozinho no lance, se atrapalhou ao tentar encaixar a bola e a soltou no pé de Marlyson. Com o gol aberto, o atacante do Brusque deixou tudo igual e decretou o 2 a 2. O empate impediu o acesso do Leão diante de mais de 12 mil torcedores no Limeirão.

Renan Bragança havia sido o herói da Inter na rodada anterior, na vitória por 2 a 0 sobre o Paysandu. Naquele jogo, o goleiro pegou um pênalti e fez outras defesas importantes. Neste sábado, ao fim da partida, ele recebeu o apoio dos companheiros, que fizeram questão de abraçá-lo.

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Futuro da Inter de Limeira

Com o resultado, a Inter segue na segunda colocação, agora com sete pontos. O Brusque tem seis e está em terceiro. A Ferroviária lidera o grupo com oito, e o Paysandu, com quatro, aparece na lanterna. Todos os times ainda têm chance de subir. Os dois primeiros colocados ficam com as vagas na Série B de 2027, e o líder vai à final disputar o título da terceira divisão nacional.

A última rodada será no próximo sábado, 10 de outubro, com dois jogos marcados para as 17h:

Ferroviária x Inter de Limeira, em Araraquara;

Brusque x Paysandu, em Brusque.

Ferroviária, Inter e Brusque dependem apenas de si para subir. No caso do Brusque, isso vale por causa do confronto direto entre os paulistas. O Paysandu precisa fazer a sua parte e torcer por uma derrota da Inter. Nesse cenário, ficaria com a segunda vaga pelo número de vitórias: 2 a 1.

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