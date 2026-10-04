João Marcelo avalia rodízio de zagueiros no Cruzeiro
O defensor tem alternado com os companheiros no time titular
Titular em seis dos últimos dez jogos do Cruzeiro, o zagueiro João Marcelo conversou com a imprensa no último sábado (3), na Toca da Raposa II. Em resposta à pergunta do Lance!, o jogador avaliou o rodízio promovido na defesa por Artur Jorge.
– Durante a semana trabalhamos todos da mesma forma. É uma disputa sadia; quem tiver que entrar estará apto para ajudar o Cruzeiro – comentou.
– O mister deixa a gente à vontade, dá confiança no que precisamos. Quem ele decidir que vai jogar dará o melhor para o Cruzeiro – disse João Marcelo, zagueiro do Cruzeiro.
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Números de João Marcelo nos últimos dez jogos pelo Cruzeiro
Em meio ao rodízio promovido por Artur Jorge no Cruzeiro, João Marcelo tem se destacado na equipe. Nos últimos dez jogos, ele lidera o volume de passes certos por partida (51,9), cortes por jogo (5,1), ações defensivas (9,5 por jogo) e eficiência em duelos (56%).
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Além disso, ele tem 93% de aproveitamento nos passes, 58% de acerto nos passes longos e menos de uma falta por partida. O defensor tem média de cerca de uma interceptação e um desarme por compromisso com a Raposa.
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João Marcelo nas 10 últimas partidas do Cruzeiro
- 8 jogos (6 titular)
- 93% de acerto no passe
- 51.9 passes certos por jogo
- 58% de acerto nos passes longos
- 9.5 ações defensivas por jogo
- 1.1 desarmes por jogo
- 1.0 interceptação por jogo
- 5.1 cortes por jogo
- 56% de eficiência nos duelos
- 0.9 faltas cometidas por jogo
- Nota Sofascore 7.06
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