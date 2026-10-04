Eleições 2026: para qual time torcem os candidatos à presidência?

No dia da votação para a Presidência da República, neste domingo (4), as preferências clubísticas dos candidatos voltam a ganhar destaque fora das urnas. Um levantamento com as 14 candidaturas registradas indica que os times dos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro concentram a maior parte dos torcedores entre os postulantes ao Palácio do Planalto.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O São Paulo é o clube com maior número de adeptos na corrida presidencial, somando três representantes: Pablo Marçal (PRTB), Renan Santos (Missão) e Rui Costa Pimenta (PCO).

continua após a publicidade

O presidente Lula é torcedor do Corinthians (Foto: Edson Lopes Jr.)

Entre os demais nomes com torcida declarada na Região Sudoeste e no Eixo RJ-SP, o presidente Lula (PT) é corintiano declarado, mantendo também um carinho assumido pelo Vasco. No polo oposto da disputa política, o senador Flávio Bolsonaro (PL) torce abertamente para o Vasco.

Flávio Bolsonaro é torcedor do Vasco e acompanha jogos em São Januário (Foto: Reprodução / Facebook)

A lista inclui ainda o governador goiano Ronaldo Caiado (PSD), torcedor do Flamengo, o escritor Augusto Cury (Avante), torcedor do Santos, e o governador mineiro Romeu Zema (Novo), que declarou apoio ao Araxá após deixar de torcer pelo Atlético-MG. Por outro lado, seis dos 14 postulantes afirmam não ter clube de coração ou não possuem registro de preferência esportiva.

continua após a publicidade

Ronaldo Caiado mantém a preferência pelo Flamengo entre os candidatos à presidência (Foto: Reprodução)

Veja o time de cada candidato à Presidência em 2026: