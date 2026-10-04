Eleições 2026: para qual time torcem os candidatos à presidência?
Levantamento reúne as torcidas dos 14 postulantes à Presidência nas Eleições 2026
No dia da votação para a Presidência da República, neste domingo (4), as preferências clubísticas dos candidatos voltam a ganhar destaque fora das urnas. Um levantamento com as 14 candidaturas registradas indica que os times dos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro concentram a maior parte dos torcedores entre os postulantes ao Palácio do Planalto.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
O São Paulo é o clube com maior número de adeptos na corrida presidencial, somando três representantes: Pablo Marçal (PRTB), Renan Santos (Missão) e Rui Costa Pimenta (PCO).
Entre os demais nomes com torcida declarada na Região Sudoeste e no Eixo RJ-SP, o presidente Lula (PT) é corintiano declarado, mantendo também um carinho assumido pelo Vasco. No polo oposto da disputa política, o senador Flávio Bolsonaro (PL) torce abertamente para o Vasco.
A lista inclui ainda o governador goiano Ronaldo Caiado (PSD), torcedor do Flamengo, o escritor Augusto Cury (Avante), torcedor do Santos, e o governador mineiro Romeu Zema (Novo), que declarou apoio ao Araxá após deixar de torcer pelo Atlético-MG. Por outro lado, seis dos 14 postulantes afirmam não ter clube de coração ou não possuem registro de preferência esportiva.
Veja o time de cada candidato à Presidência em 2026:
- Augusto Cury (Avante): Santos
- Clariana Barão (DC): Sem clube declarado
- Edmilson Costa (PCB): Sem clube declarado
- Flávio Bolsonaro (PL): Vasco
- Hertz Dias (PSTU): Sem clube declarado
- Leonardo Avalanche (PRTB): Sem clube declarado
- Lula (PT): Corinthians
- Pablo Marçal (PRTB): São Paulo
- Renan Santos (Missão): São Paulo
- Ronaldo Caiado (PSD): Flamengo
- Romeu Zema (Novo): Araxá (ex-atleticano)
- Rui Costa Pimenta (PCO): São Paulo
- Samara (UP): Sem clube declarado
- Wilson Grassi (Democrata): Sem clube declarado
Futebol Nacional
Tem jogo neste domingo de eleição? Veja como fica o futebol brasileiroHá 1 minuto
Santos
Marcelo Teixeira abre o jogo sobre dívida de Chermont e contrato com a AdidasHá 4 minutos
Futebol Nacional
Eleições 2026: pode votar com camisa de time? Entenda o que diz o TSEHá 15 minutos
Cruzeiro
João Marcelo avalia rodízio de zagueiros no CruzeiroHá 39 minutos
Fora de Campo
Eleições 2026: qual o clássico com maior rivalidade no futebol Brasileiro? Vote agora!Há 1 hora
Atlético Mineiro
Análise: Atlético consegue vitória, mas desempenho passa longe do idealHá 4 horas
Mais LANCE!