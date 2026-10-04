Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Eleições 2026: para qual time torcem os candidatos à presidência?

Levantamento reúne as torcidas dos 14 postulantes à Presidência nas Eleições 2026

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
04/10/2026 09:15
Atualizado há 31 minutos
Supervisionado porNathalia Gomes,
Favorite o Lance! no Google
Lula em evento com microfone na mão
O presidente Lula é torcedor do Corinthians (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

No dia da votação para a Presidência da República, neste domingo (4), as preferências clubísticas dos candidatos voltam a ganhar destaque fora das urnas. Um levantamento com as 14 candidaturas registradas indica que os times dos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro concentram a maior parte dos torcedores entre os postulantes ao Palácio do Planalto.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O São Paulo é o clube com maior número de adeptos na corrida presidencial, somando três representantes: Pablo Marçal (PRTB), Renan Santos (Missão) e Rui Costa Pimenta (PCO).

continua após a publicidade
Lula no estadio do Corinthians
O presidente Lula é torcedor do Corinthians (Foto: Edson Lopes Jr.)

Entre os demais nomes com torcida declarada na Região Sudoeste e no Eixo RJ-SP, o presidente Lula (PT) é corintiano declarado, mantendo também um carinho assumido pelo Vasco. No polo oposto da disputa política, o senador Flávio Bolsonaro (PL) torce abertamente para o Vasco.

Levantamento reúne as torcidas dos 14 postulantes à Presidência nas Eleições 2026 (Foto: Reprodução / Facebook)
Flávio Bolsonaro é torcedor do Vasco e acompanha jogos em São Januário (Foto: Reprodução / Facebook)

A lista inclui ainda o governador goiano Ronaldo Caiado (PSD), torcedor do Flamengo, o escritor Augusto Cury (Avante), torcedor do Santos, e o governador mineiro Romeu Zema (Novo), que declarou apoio ao Araxá após deixar de torcer pelo Atlético-MG. Por outro lado, seis dos 14 postulantes afirmam não ter clube de coração ou não possuem registro de preferência esportiva.

continua após a publicidade
Ronaldo Caiado mantém a preferência pelo Flamengo entre os candidatos à presidência (Foto: Reprodução)
Ronaldo Caiado mantém a preferência pelo Flamengo entre os candidatos à presidência (Foto: Reprodução)

Veja o time de cada candidato à Presidência em 2026:

  1. Augusto Cury (Avante): Santos
  2. Clariana Barão (DC): Sem clube declarado
  3. Edmilson Costa (PCB): Sem clube declarado
  4. Flávio Bolsonaro (PL): Vasco
  5. Hertz Dias (PSTU): Sem clube declarado
  6. Leonardo Avalanche (PRTB): Sem clube declarado
  7. Lula (PT): Corinthians
  8. Pablo Marçal (PRTB): São Paulo
  9. Renan Santos (Missão): São Paulo
  10. Ronaldo Caiado (PSD): Flamengo
  11. Romeu Zema (Novo): Araxá (ex-atleticano)
  12. Rui Costa Pimenta (PCO): São Paulo
  13. Samara (UP): Sem clube declarado
  14. Wilson Grassi (Democrata): Sem clube declarado
Tudo sobre
Sugerida para você!
Ilustração de um estádio de futebol com partida observada por torcedores

Futebol Nacional

Tem jogo neste domingo de eleição? Veja como fica o futebol brasileiro

Há 1 minuto
Marcelo Teixeira revelou detalhes sobre o pagamento de JP Chermont (Foto: Guilherme Dionizio/Folhapress)

Santos

Marcelo Teixeira abre o jogo sobre dívida de Chermont e contrato com a Adidas

Há 4 minutos
Camisa da Seleção com escudo em Brisbane

Futebol Nacional

Eleições 2026: pode votar com camisa de time? Entenda o que diz o TSE

Há 15 minutos
João Marcelo na Toca da Raposa

Cruzeiro

João Marcelo avalia rodízio de zagueiros no Cruzeiro

Há 39 minutos
Ilustração com escudos da votação

Fora de Campo

Eleições 2026: qual o clássico com maior rivalidade no futebol Brasileiro? Vote agora!

Há 1 hora
Bernard celebra gol contra o Bragantino (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético Mineiro

Análise: Atlético consegue vitória, mas desempenho passa longe do ideal

Há 4 horas
Mais LANCE!
Delfim em Atlético x Bragantino (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Delfim celebra bom momento e crescimento da confiança no Atlético

Domínguez em Atlético x Bragantino Brasileirão (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

Domínguez celebra vitória, mas faz alerta após atuação abaixo do Atlético

Bernard celebra gol contra o Bragantino (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético vence o Bragantino em partida atrasada do Brasileirão

Santa Cruz retorna à série B do Campeonato Brasileiro

Santa Cruz conquista acesso à Série B após 9 anos

Bandeirões da torcida do Flamengo para clássico contra o Vasco no Maracanã

Flamengo supera marca de 2025 e lidera ranking de público no Brasileirão 2026

São Paulo e Santos pelo Campeonato Brasileiro

Por que São Paulo, Corinthians e Atlético-MG jogaram com bets na camisa?

Atlético Mineiro x Bragantino pela 21ª rodada do Brasileirão

Veja gol em Atlético-MG x Bragantino: Bernard abre o placar

jogador do Bragantino deixa o campo de ambulância (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

Atlético-MG x Bragantino: jogador deixa campo de ambulância após choque de cabeça

Paulinho executivo do Mirassol

Paulinho anuncia saída do Mirassol e fica próximo do Cruzeiro

Atlético x Bragantino (Foto: Artur Henrique / Lance!)

Atlético está escalado para enfrentar o Bragantino pelo Brasileirão

Tricolor joga somente pelo empate para conquistar o título do Brasileirão Feminino de 2026 (Foto: Crédito: Rubens Chiri / São Paulo FC)

São Paulo está escalado para a final do Brasileirão Feminino

BRASILEIRÃO - São Paulo x Santos - Morumbis (02/10/2026) - Fotos: Raul Baretta/ Santos FC.

Com vitória sobre o São Paulo, Santos iguala melhor sequência desde 2019

Seleção empatou com a Austrália

Que horas é o jogo da Seleção Brasileira contra a Índia hoje (3)?