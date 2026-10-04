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Análise: Atlético consegue vitória, mas desempenho passa longe do ideal

Galo fez uma partida abaixo mas conseguiu o resultado para seguir em busca de objetivo

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
04/10/2026 06:00
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Bernard celebra gol contra o Bragantino (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Bernard celebra gol contra o Bragantino (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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O Atlético conseguiu o resultado, o mais importante diante do Bragantino. No entanto, a equipe teve uma atuação abaixo e apresentou pontos de atenção para a sequência da temporada, principalmente para os confrontos decisivos pelas copas. A vitória por 1 a 0 colocou o Galo mais próximo do grupo de frente do Campeonato Brasileiro e mantém a equipe na luta por uma vaga na Libertadores.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Atlético conseguiu o resultado, o mais importante diante do Bragantino. No entanto, a equipe teve uma atuação abaixo e apresentou pontos de atenção para a sequência da temporada, principalmente para os confrontos decisivos pelas copas. A vitória por 1 a 0 colocou o Galo mais próximo do grupo de frente do Campeonato Brasileiro e mantém a equipe na luta por uma vaga na Libertadores.

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Primeiro tempo

O Atlético tomou a iniciativa da partida e buscou as jogadas ofensivas desde os primeiros minutos, mas sem muita agressividade. A bola passava a todo momento principalmente pelos pés de Fred, que dava ritmo e controle ao jogo.

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Em um lance em que o Atlético não estava posicionado no campo de ataque, uma falha do adversário abriu caminho para o Galo inaugurar o placar aos 18 minutos. Após um lançamento desde o campo de defesa, o zagueiro do Bragantino se enrolou com a bola e errou o passe. Bernard aproveitou, ficou cara a cara com o goleiro e, com categoria, deslocou o arqueiro para abrir o placar para o Atlético.

Após marcar, o Galo continuou no campo de ataque, criando oportunidades e buscando ampliar a vantagem. Mais uma vez, Fred era o principal responsável por organizar as ações e dar ritmo à equipe.

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Um ponto que chamou atenção no primeiro tempo foi a presença de Natanael no campo de ataque. O lateral-direito, que geralmente sobe menos ao ataque, viu o cenário se inverter neste sábado. Enquanto Renan Lodi costuma ser o lateral que mais apoia e chega próximo à área adversária, Natanael apareceu com frequência no fundo do campo, enquanto Lodi ficou mais contido.

Na reta final da primeira etapa, o Atlético cedeu a posse de bola ao Bragantino e baixou um pouco as linhas. Ainda assim, a equipe manteve a defesa organizada e pouco permitiu que o adversário produzisse e criasse jogadas ofensivas.

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Bernard em Galo x Bragantino Arena MRV (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Bernard em Galo x Bragantino Arena MRV (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Segundo tempo

Na segunda etapa, o Bragantino voltou com uma postura mais agressiva e passou a pressionar o Atlético desde os primeiros minutos. O Galo recuou as linhas e passou a atuar em bloco baixo, tentando fechar os espaços diante de um adversário mais vertical e que buscava acelerar as jogadas no campo ofensivo.

O Massa Bruta encontrou caminhos principalmente nas jogadas em velocidade e nas trocas rápidas de passes, buscando pegar a defesa atleticana desorganizada. O Atlético tinha dificuldade para controlar as ações e permitia que o adversário avançasse com frequência. Gabriel Delfim precisou aparecer logo no início da etapa final e fez pelo menos três intervenções importantes para evitar o empate.

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Quando conseguia recuperar a bola, o Galo tentava responder por meio de transições rápidas e escapadas em velocidade. No entanto, a equipe tinha poucos jogadores no campo ofensivo, o que dificultava a continuidade das jogadas. Muitas vezes, o Atlético conseguia sair em velocidade, mas não encontrava opções suficientes para transformar os contra-ataques em oportunidades claras.

O cenário se manteve durante boa parte do segundo tempo, com o Bragantino ocupando o campo de ataque e o Atlético mais preocupado em proteger a vantagem. Diferentemente da primeira etapa, o Galo não conseguiu controlar o jogo com a bola e também apresentou dificuldades para se defender de forma consistente, cedendo espaços ao adversário.

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A atuação de Gabriel Delfim acabou sendo determinante para o resultado. O goleiro fez boas defesas, enquanto o Bragantino também desperdiçou algumas oportunidades que poderiam ter mudado o placar.

O Atlético conseguiu sustentar a vantagem e confirmou a vitória, mas deixou o campo com um desempenho muito abaixo daquele apresentado no primeiro tempo e com uma segunda etapa que ficou longe do esperado.

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Galo x Bragantino (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Galo x Bragantino (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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