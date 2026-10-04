O primeiro turno das Eleições 2026 acontece neste domingo (4), quando cerca de 158 milhões de brasileiros vão às urnas para escolher deputados federais, estaduais (ou distritais), senadores, governadores e o presidente da República.

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Como é tradicional em anos eleitorais, o futebol brasileiro não tem partidas marcadas para o dia da votação. A prática também se estende a outras competições esportivas no país.

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Apesar disso, não existe uma lei que proíba a realização de jogos de futebol no domingo de eleição. A decisão de não programar partidas está relacionada principalmente à segurança, à logística e à possibilidade de manifestações políticas em locais com grande concentração de torcedores.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estabelece regras para manifestações políticas no dia da votação. Por isso, a ausência de partidas ajuda a evitar situações que possam comprometer a segurança ou o andamento do processo eleitoral.

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Como ficou o calendário do futebol

Com o domingo reservado para as eleições, partidas de diferentes competições foram distribuídas ao longo dos dias anteriores.

Na Série B, os jogos da rodada foram realizados entre quinta-feira (1º) e sábado (3), sem partidas previstas para este domingo.

A Série C também teve sua programação concentrada no sábado (3). Os jogos da quinta rodada do quadrangular de acesso foram antecipados para a véspera da votação.

Na Série A do Campeonato Brasileiro, o calendário já estava alterado por conta da Data Fifa. A competição não teria rodada neste fim de semana, mas alguns jogos atrasados foram disputados nos dias anteriores.

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São Paulo e Santos se enfrentaram na sexta-feira (2), enquanto Atlético-MG e Bragantino entraram em campo no sábado (3), em partidas válidas pela 21ª rodada. O Galo levou a melhor ao vencer o Massa Bruta por 1 a 0, em partida atrasada da 21ª rodada.

O Brasileirão volta a ter jogos na próxima quarta-feira (7), com o início da 29ª rodada.

Futebol feminino também teve jogos antecipados

No futebol feminino, a segunda partida da final do Brasileirão Feminino entre São Paulo e Corinthians também foi disputada antes do domingo de eleição. O confronto aconteceu no sábado (3), no Morumbis, em que o Tricolor Paulista aproveitou a vantagem e levou o título do Brasileirão Feminino, derrotando o Corinthians, maior vencedor do torneio.