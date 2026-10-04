O futebol brasileiro é feito de grandes jogos, mas alguns confrontos ultrapassam as quatro linhas. São partidas que movimentam cidades, dividem famílias, lotam estádios e fazem parte da identidade de milhões de torcedores.

No clima da eleição deste domingo (4), o Lance! também quer saber: qual é o maior clássico do futebol brasileiro? Vote no Riddle e escolha a rivalidade que, para você, representa o maior clássico do país.

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Rivalidades que fazem parte da história do futebol brasileiro

O Brasil reúne uma série de confrontos que ganharam importância ao longo das décadas. Em diferentes estados, os clássicos carregam histórias próprias, com títulos, jogadores marcantes, decisões e episódios que permanecem na memória dos torcedores.

No Rio de Janeiro, por exemplo, Flamengo x Fluminense, conhecido como Fla-Flu, é uma das rivalidades mais tradicionais do futebol nacional. O confronto nasceu ainda na década de 1910 e ganhou capítulos importantes ao longo da história.

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Também no estado, Flamengo x Vasco e Botafogo x Flamengo são duelos que movimentam o futebol carioca e acumulam confrontos históricos.

Em São Paulo, Corinthians x Palmeiras, o Derby Paulista, reúne duas das maiores torcidas do estado. São Paulo x Palmeiras e São Paulo x Corinthians completam uma lista de rivalidades que fazem parte da história do futebol paulista.

Já em Minas Gerais, Atlético-MG x Cruzeiro é o principal clássico do estado. O duelo, conhecido como Superclássico Mineiro, atravessa gerações e já decidiu títulos importantes.

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No Rio Grande do Sul, Grêmio x Internacional protagoniza o Gre-Nal, uma das rivalidades mais conhecidas do futebol brasileiro. O confronto ultrapassa o campo e é parte importante da cultura esportiva gaúcha.

Em Pernambuco, Sport x Santa Cruz e Náutico x Sport estão entre os grandes clássicos locais. Na Bahia, Bahia x Vitória coloca frente a frente os dois principais clubes do estado.

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E a lista não para por aí. Ceará, Pará, Paraná e Goiás e outros estados também possuem rivalidades que mobilizam torcidas e fazem dos clássicos uma parte essencial do futebol brasileiro.