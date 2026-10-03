Flamengo supera marca de 2025 e lidera ranking de público no Brasileirão 2026
Rubro-Negro lidera ranking pelo quinto ano consecutivo
O Flamengo chegou à pausa do Campeonato Brasileiro para a Data Fifa com a liderança do ranking de média de público presente da competição. Com 14 jogos disputados como mandante no Maracanã até a 28ª rodada do Brasileirão 2026, o clube soma 874.544 torcedores nas arquibancadas, com média de 62.467 por partida.
A marca coloca o Flamengo no topo do índice pelo quinto ano consecutivo, considerando as temporadas a partir de 2022. Os anos de 2020 e 2021 foram excluídos da comparação por terem sido disputados durante a pandemia, quando os estádios operaram sem público ou com capacidade limitada.
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Flamengo detém três maiores públicos do Brasileirão 2026
O clube detém também os três maiores públicos presentes da competição no ano. O recorde da temporada foi registrado no confronto contra o Palmeiras, que reuniu 71.205 torcedores no Maracanã. O empate diante do São Paulo atraiu 70.791 presentes, e a vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians contou com 70.112.
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Série histórica e ranking geral
Na série histórica do clube, a média atual de 62.467 torcedores supera a marca de 2025, quando o Flamengo registrou 62.287 presentes por jogo como mandante. Em 2024, o índice foi de 54.446; em 2023, de 60.631; e, em 2022, de 57.967.
No ranking geral de público médio do Brasileirão 2026, o Flamengo lidera com larga vantagem. O Corinthians aparece em segundo, com 38.086 torcedores por partida, seguido por Bahia (34.587), Cruzeiro (34.131) e Grêmio (29.277).
O Campeonato Brasileiro retoma as atividades após a Data Fifa com dez rodadas restantes. O Flamengo volta a campo dia 8 de outubro contra o Santos na Vila Belmiro.
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