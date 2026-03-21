Fábio faz milagre no último lance, e Fluminense vence o Atlético-MG

O Fluminense venceu o Atlético-MG por 1 a 0 neste sábado (21), no Maracanã, em partida válida pelo Brasileirão. O gol da partida foi marcado pelo atacante Rodrigo Castillo, que fez sua estreia como titular na equipe tricolor. No último lance, Fábio fez uma defesa milagrosa e impediu o empate.

continua após a publicidade

➡️ Ex-treinador de Real Madrid e Seleção, Luxemburgo é internado na UTI

Com o resultado, o Tricolor fica momentaneamente na terceira posição do Campeonato Brasileiro, com 16 pontos. O Galo estaciona nos oito pontos, na décima primeira colocação da competição.

Como foi a partida?

O Fluminense foi superior na maior parte do primeiro tempo e conseguiu transformar o domínio em vantagem no Maracanã. Com marcação alta e controle da posse, o time de Zubeldía empurrou o Atlético-MG para o campo de defesa e criou as principais chances, principalmente com Lucho Acosta e Savarino. O gol saiu aos 28 minutos, em jogada pela direita: Guga acionou Canobbio, que cruzou na medida para Rodrigo Castillo aparecer livre e cabecear para abrir o placar. Mesmo com a vantagem, o Tricolor seguiu mais organizado, controlando o ritmo e explorando os espaços, sobretudo pelo lado direito.

continua após a publicidade

Do outro lado, o Atlético-MG teve dificuldades para sair jogando e só conseguiu levar perigo em momentos pontuais, principalmente em bolas longas e jogadas de transição. Hulk foi bem marcado por Freytes, que levou a melhor na maioria dos duelos, enquanto as melhores chances do Galo vieram em cabeçadas desperdiçadas por Alan Franco e finalizações de Victor Hugo, paradas por Fábio. Nos minutos finais, o jogo ficou mais aberto, com trocas rápidas de ataque, mas o Fluminense conseguiu manter a vantagem até o intervalo, mesmo com pressão aérea e bolas levantadas na área.

O segundo tempo começou com o Fluminense tentando manter o controle da partida, mas passou a enfrentar mais dificuldades diante de um Atlético-MG mais agressivo. O time mineiro adiantou a marcação e passou a pressionar a saída de bola tricolor, criando um cenário mais equilibrado. Ainda assim, o Flu conseguiu algumas chegadas, como na finalização de Martinelli e em jogadas construídas por Lucho e Canobbio, mas encontrou dificuldades para infiltrar na defesa adversária. Do outro lado, o Galo cresceu na partida após mudanças ofensivas, passou a ocupar mais o campo de ataque e levou perigo principalmente em bolas na área e finalizações de média distância.

continua após a publicidade

Na reta final, o jogo ganhou intensidade, com o Atlético rondando o empate e criando suas melhores chances. Hulk teve grande oportunidade cara a cara com Fábio, que salvou, e Jemmes apareceu em cima da linha para evitar o gol no rebote. Zubeldía demorou a mexer, mas promoveu um pacote de substituições já nos minutos finais, tentando renovar o fôlego da equipe. Mesmo pressionado e com dificuldades para manter a posse, o Fluminense conseguiu se segurar defensivamente até o apito final, sustentando a vantagem construída no primeiro tempo. No último lance da partida, o Galo avançou pela esquerda com Cassiera, que achou Reinier na cara do gol. O ex-Flamengo parou em Fábio, que fez defesa milagrosa para garantir a vitória.

O que vem por aí?

A próxima partida dos dois clubes é apenas após a parada da Data Fifa. O Fluminense recebe o Corinthians no Maracanã, no dia 1º de abril, às 21h30 (de Brasília). Já o Atlético-MG, visita a Chapecoense, no dia dois de abril, às 19h (de Brasília).

Castillo comemora o primeiro gol com a camisa do Fluminense no duelo contra o Atlético-MG (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

➡️ Tudo sobre o Tricolor carioca agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1 x 0 ATLÉTICO-MG

Brasileirão - 8ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 21 de março de 2026, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

⚽ Gols: Castillo (28'/1T)

🟨 Cartões amarelos: Arana, Canobbio e Acosta (FLU); Román e Hulk

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLUMINENSE: Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Arana; Hércules (Alisson), Lucho Acosta (Ganso) e Martinelli; Canobbio (Serna), Savarino (Soteldo) e Castillo (Técnico: Luis Zubeldía)

ATLÉTICO-MG: Everson; Preciado (Reinier), Iván Román (Cassierra), Alonso, Ruan e Renan Lodi; Igor Gomes (Cuello), Alan Franco, Victor Hugo (Scarpa); Bernard (Minda) e Hulk (Técnico: Eduardo Domínguez)

+ Aposte nos próximos jogos do Fluminense!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.