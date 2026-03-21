Zagueiro retorna a lista de relacionados do Fluminense para partida contra o Atlético-MG
Freytes ficou de fora da paritda contra o Vasco, mas retorna neste sábado (21)
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O Fluminense terá um reforço importante para o confronto diante do Atlético-MG neste sábado (21), às 18h30, no Estádio do Maracanã, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Freytes está de volta à lista de relacionados após se recuperar de um corte profundo na testa, sofrido na partida contra o Athletico-PR.
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O defensor havia sido desfalque no clássico contra o Vasco, mas agora retorna como opção para o sistema defensivo tricolor. Por outro lado, o técnico segue lidando com ausências importantes: Nonato, Cano e Bernal continuam fora da equipe.
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Relacionados do Fluminense
Goleiros: Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes
Zagueiros: Freytes, Ignácio, Igor Rabello, Jemmes e Millán
Laterais: Guga, Guilherme Arana, Renê e Samuel Xavier
Meias: Lucho Acosta, Ganso e Savarino
Volantes: Alisson, Hércules, Martinelli e Otávio
Atacantes: Castillo, Canobbio, John Kennedy, Kevin Serna e Soteldo
✅ FICHA TÉCNICA
FLUMINENSE X ATLÉTICO-MG
Brasileirão - 8ª RODADA
📆 Data e horário: sábado, 21 de março de 2026, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Prime Video e canais de O TEMPO no YouTube
🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)
🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Anderson Jose de Moraes Coelho (SP)
🖥️ VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier (Guga), Jemmes, Ignácio e Renê (Arana); Hércules, Lucho Acosta e Martinelli; Canobbio, Savarino e John Kennedy. (Técnico: Luis Zubeldía)
ATLÉTICO-MG: Everson, Preciado, Iván Román (Alonso) Ruan e Renan Lodi; Tomás Perez, Alan Franco, Victor Hugo; Cuello, Hulk e Cassierra. (Técnico: Eduardo Domínguez)
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