Em jogo da vida na Libertadores, Fluminense precisa quebrar tabu na Argentina
O Tricolor entra em campo nesta quarta-feira
- Matéria
- Mais Notícias
O Fluminense enfrenta o Independiente Rivadavia, nesta quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, na Argentina. O duelo é válido pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O Tricolor chega pressionado para o confronto contra o líder de sua chave, enfrentando um retrospecto negativo no país vizinho e precisando de uma vitória para se manter vivo na competição.
Canobbio, do Fluminense, entra na mira do River Plate
Fluminense
Independiente Rivadavia x Fluminense: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores
Fluminense
Zubeldía enfrenta problemas no Fluminense para encarar o Independiente Rivadavia
Fluminense
📲 Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense
Números do Fluminense jogando na Argentina
O Fluminense possui um histórico de 15 partidas oficiais disputadas em território argentino ao longo de sua trajetória em competições internacionais. O retrospecto geral aponta para uma dificuldade do clube carioca em obter resultados positivos como visitante no país, somando quatro vitórias, quatro empates e sete derrotas. Esse balanço inclui confrontos pela Copa Libertadores e também por outros torneios continentais, como a Copa Sul-Americana.
Ao isolar apenas os dados da Copa Libertadores, os números do Tricolor apresentam um cenário de maior equilíbrio contra os adversários argentinos. Em 11 confrontos realizados, o Fluminense conquistou quatro vitórias e dois empates, sofrendo cinco derrotas.
Como chegam Independiente Rivadavia e Fluminense para o confronto?
O Independiente Rivadavia é a grande sensação do futebol argentino em 2026. Líder isolado do Grupo C com 100% de aproveitamento, o "Azul del Parque" estreou na competição com tudo, inclusive vencendo o Tricolor em pleno Maracanã. Invicto desde aquele confronto, o time de Alfredo Berti vem de duas goleadas em casa e precisa de apenas uma vitória para carimbar a vaga nas oitavas de final.
Por sua vez, o Fluminense vive seu momento mais crítico sob o comando de Luis Zubeldía. Na lanterna do grupo e pressionado por resultados negativos, o Time de Guerreiros "joga a vida" em solo argentino. Uma derrota pode selar o destino do treinador e deixar a classificação dependente de uma combinação improvável de resultados.
Onde assistir Independiente Rivadavia x Fluminense
Independiente Rivadavia e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A partida terá transmissão da TV Globo e do Disney+.
Prováveis escalações
INDEPENDIENTE RIVADAVIA (Técnico: Alfredo Berti)
Bolcato; Bonifacio, Studer, Costa e Gómez; Villa, Florentín, Bottari e Fernández; Sartori e Alex Arce.
FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)
Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Renê; Hércules, Alisson e Lucho Acosta; Savarino, Canobbio e Rodrigo Castillo (John Kennedy).
🔥 Aposte nos jogos do seu time!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
➡️Fluminense terá telão em Laranjeiras para torcedores acompanharem partida da Libertadores
- Matéria
- Mais Notícias