Em jogo da vida na Libertadores, Fluminense precisa quebrar tabu na Argentina

O Fluminense enfrenta o Independiente Rivadavia, nesta quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, na Argentina. O duelo é válido pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O Tricolor chega pressionado para o confronto contra o líder de sua chave, enfrentando um retrospecto negativo no país vizinho e precisando de uma vitória para se manter vivo na competição.

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Números do Fluminense jogando na Argentina

O Fluminense possui um histórico de 15 partidas oficiais disputadas em território argentino ao longo de sua trajetória em competições internacionais. O retrospecto geral aponta para uma dificuldade do clube carioca em obter resultados positivos como visitante no país, somando quatro vitórias, quatro empates e sete derrotas. Esse balanço inclui confrontos pela Copa Libertadores e também por outros torneios continentais, como a Copa Sul-Americana.

Ao isolar apenas os dados da Copa Libertadores, os números do Tricolor apresentam um cenário de maior equilíbrio contra os adversários argentinos. Em 11 confrontos realizados, o Fluminense conquistou quatro vitórias e dois empates, sofrendo cinco derrotas.

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Como chegam Independiente Rivadavia e Fluminense para o confronto?

O Independiente Rivadavia é a grande sensação do futebol argentino em 2026. Líder isolado do Grupo C com 100% de aproveitamento, o "Azul del Parque" estreou na competição com tudo, inclusive vencendo o Tricolor em pleno Maracanã. Invicto desde aquele confronto, o time de Alfredo Berti vem de duas goleadas em casa e precisa de apenas uma vitória para carimbar a vaga nas oitavas de final.

Por sua vez, o Fluminense vive seu momento mais crítico sob o comando de Luis Zubeldía. Na lanterna do grupo e pressionado por resultados negativos, o Time de Guerreiros "joga a vida" em solo argentino. Uma derrota pode selar o destino do treinador e deixar a classificação dependente de uma combinação improvável de resultados.

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Onde assistir Independiente Rivadavia x Fluminense

Independiente Rivadavia e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A partida terá transmissão da TV Globo e do Disney+.

Prováveis escalações

INDEPENDIENTE RIVADAVIA (Técnico: Alfredo Berti)

Bolcato; Bonifacio, Studer, Costa e Gómez; Villa, Florentín, Bottari e Fernández; Sartori e Alex Arce.

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Renê; Hércules, Alisson e Lucho Acosta; Savarino, Canobbio e Rodrigo Castillo (John Kennedy).

Time do Fluminense perfilado antes de enfrentar o Rivadavia (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

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