Despedida de Hulk: Ingressos de Atlético-MG x Botafogo estão à venda; veja preços e onde comprar

Ídolo atleticano receberá homenagens antes da partida

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 06/05/2026
10:13
Hulk 500 gols homenagem Arena MRV (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Hulk 500 gols homenagem Arena MRV (Foto: Pedro Souza / Atlético)
O Atlético iniciou nesta quarta-feira (06) a venda de ingressos para a partida contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. Antes da partida, haverá uma série homenagens a Hulk, que se despede do clube mineiro. Os times se enfrentam na Arena MRV no próximo domingo (26), às 20h30 pela 13° rodada da competição. Clique aqui para comprar os bilhetes.
Atlético iniciou nesta quarta-feira (06) a venda de ingressos para a partida contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. Antes da partida, haverá uma série homenagens a Hulk, que se despede do clube mineiro. Os times se enfrentam na Arena MRV no próximo domingo (26), às 20h30 pela 13° rodada da competição. Clique aqui para comprar os bilhetes.

Os ingressos partem de R$ 29,90 no Setor Inter Norte e R$ 35,00 no Setor Inter Sul, para sócios Galo na Veia, incluindo o GNV da Massa (modalidade gratuita).

Abertura das vendas dos ingressos

06/05 – 10h: Forte e Vingador 
06/05 – 14h: Internacional / Preto
06/05 – 17h: Prata
06/05 – 19h: Branco / Clubes
06/05 – 20h: GNV da Massa
07/05 – 09h: Adicionais
07/05 – 09h: Público Geral
07/05 – 12h: Visitante

Preços dos Ingressos Atlético x Botafogo

Inter Sul (Portões 11 e 15)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 35,00
GNV Preto: R$ 35,00
GNV Prata: R$ 35,00
GNV Branco: R$ 35,00
GNV da Massa: R$ 35,00
GNV Clubes: R$ 35,00
Meia-entrada: R$ 58,34
Inteira: R$ 116,67

Inter Norte (Portão 6)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 29,90
GNV Preto: R$ 29,90
GNV Prata: R$ 29,90
GNV Branco: R$ 29,90
GNV da Massa: R$ 29,90
GNV Clubes: R$ 29,90
Meia-entrada: R$ 49,84
Inteira: R$ 99,67

Inter Leste (Portões 5 e 12)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 45,00
GNV Preto: R$ 45,00
GNV Prata: R$ 45,00
GNV Branco: R$ 45,00
GNV da Massa: R$ 45,00
GNV Clubes: R$ 45,00
Meia-entrada: R$ 75,00
Inteira: R$ 150,00

Inter Oeste (Portão 14)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 49,50
GNV Preto: R$ 49,50
GNV Prata: R$ 49,50
GNV Branco: R$ 49,50
GNV da Massa: R$ 49,50
GNV Clubes: R$ 49,50
Meia-entrada: R$ 82,50
Inteira: R$ 165,00

Brahma Sul (Portão 13)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 54,00
GNV Preto: R$ 63,00
GNV Prata: R$ 72,00
GNV Branco: R$ 81,00
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 90,00
Inteira / GNV da Massa: R$ 180,00

Brahma Norte (Portão 4)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 54,00
GNV Preto: R$ 63,00
GNV Prata: R$ 72,00
GNV Branco: R$ 81,00
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 90,00
Inteira / GNV da Massa: R$ 180,00

Brahma Leste (Portões 7, 8 e 10)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 66,00
GNV Preto: R$ 77,00
GNV Prata: R$ 88,00
GNV Branco: R$ 99,00
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 110,00
Inteira / GNV da Massa: R$ 220,00

Brahma Leste Premium (Portão 8)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 78,00
GNV Preto: R$ 91,00
GNV Prata: R$ 104,00
GNV Branco: R$ 117,00
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 130,00
Inteira / GNV da Massa: R$ 260,00

Brahma Oeste (Portões 2, 3 e 16)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 120,00
GNV Preto: R$ 140,00
GNV Prata: R$ 160,00
GNV Branco: R$ 180,00
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 200,00
Inteira / GNV da Massa: R$ 400,00

Lounge Oeste (Portão 1): R$ 300,00
Lounge Leste (Portão 1): R$ 350,00
Lounge GNV Premium (Portão 8): R$ 500,00
Camarote Adicional (Portão 1): R$ 300,00

TORCIDA VISITANTE
Início: venda realizada pelo visitante – acesso exclusivo por reconhecimento facial
Acesso: Portões 19 e 20
Setor: Visitante
Preço: Inteira: R$ 150,00 / Meia: R$ 75,00
Informações adicionais para torcidas visitantes na Arena MRV

Como chegar à Arena MRV?

Confira no link como chegar à Arena MRV e entenda a distribuição dos setores e portões de entrada: Clique aqui para entender tudo sobre a Arena MRV.

Torcida do Atlético em partida na Arena MRV (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Torcida do Atlético em partida na Arena MRV (Foto: Pedro Souza / Atlético)

