Entenda a denúncia do STJD contra Lyanco: zagueiro do Atlético pode ser suspenso por até 12 jogos

A grande vitória do Atlético no clássico contra o Cruzeiro não trouxe apenas boas notícias para o alvinegro. O zagueiro Lyanco foi denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por jogada violenta e ofensas à arbitragem, e pode sofrer uma punição significativa.

A grande vitória do Atlético no clássico contra o Cruzeiro não trouxe apenas boas notícias para o alvinegro. O zagueiro Lyanco foi denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por jogada violenta e ofensas à arbitragem, e pode sofrer uma punição significativa.

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Lyanco foi enquadrado nos artigos 254 e 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), com possibilidade de soma das penas. Cada um deles prevê suspensão de uma a seis partidas, o que pode resultar em um gancho de até 12 jogos.

O artigo 254 trata de "atuação temerária ou imprudente na disputa da jogada, mesmo sem intenção de causar dano ao adversário". O zagueiro foi enquadrado nesse caso após falta em Bruno Rodrigues, aos 33 minutos do segundo tempo, lance em que recebeu o segundo cartão amarelo e acabou expulso.

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Já o artigo 258 diz respeito a "assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva", incluindo desrespeito à equipe de arbitragem. Nesse ponto, Lyanco foi denunciado pelas ofensas verbais dirigidas ao árbitro Flávio Rodrigues de Souza após a expulsão. De acordo com a súmula, o jogador teria dito: "Você é muito fraco! Não apita p* nenhuma, seu fraco".

Além de Lyanco, do Atlético, dois jogadores do Cruzeiro também foram denunciados: Arroyo e Kaiki. Arroyo responderá por ato desleal fora da jogada, ao cometer falta em Lodi e interromper um contra-ataque. Já Kaiki foi denunciado por jogada violenta contra Natanael, lance que resultou em sua expulsão.

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O julgamento dos atletas está marcado para a próxima quinta-feira (7), às 11h, na sede da OAB, em Fortaleza.

Cruzeiro x Atlético (Foto: Vinicius Januario Teixeira/Photo Premium/Folhapress)

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