Conquistou o Campeonato Carioca em 1964, 1975 e 1976, e a Taça Guanabara em 1966.

Disputou aproximadamente 115 a 125 partidas e marcou cerca de 9 a 11 gols.

Carlos Alberto Torres teve duas passagens pelo Fluminense: 1963-1965 e 1974-1976.

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Carlos Alberto Torres é um dos maiores laterais-direitos da história do futebol brasileiro e um dos nomes importantes da trajetória do Fluminense. Dono de grande qualidade técnica, liderança e visão de jogo, ele marcou época no clube em duas passagens distintas. O Lance! relembra a história de Carlos Alberto Torres no Fluminense.

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Revelado pelo próprio Fluminense no início da década de 1960, Carlos Alberto rapidamente chamou atenção pela personalidade em campo e pela capacidade de atuar como um lateral moderno, que apoiava o ataque e participava da construção das jogadas.

Depois de ganhar destaque nacional e internacional, o jogador retornou ao clube na década de 1970 para integrar uma das equipes mais talentosas da história tricolor, conhecida como Máquina Tricolor.

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Somando as duas passagens, Carlos Alberto deixou uma contribuição importante na história do Fluminense, participando de conquistas estaduais e de campanhas marcantes no futebol brasileiro.

A história de Carlos Alberto Torres no Fluminense

Carlos Alberto Torres teve duas passagens pelo Fluminense ao longo da carreira.

A primeira ocorreu entre 1963 e 1965, período em que iniciou sua trajetória profissional e começou a se destacar no futebol carioca.

A segunda passagem aconteceu entre 1974 e 1976, quando retornou ao clube já consagrado internacionalmente após longa fase no Santos.

Somando os dois períodos, o lateral disputou aproximadamente 115 a 125 partidas oficiais com a camisa tricolor.

Durante esses jogos, marcou cerca de 9 a 11 gols, números expressivos considerando sua função defensiva.

Essa variação nas estatísticas ocorre porque parte dos registros de partidas dos anos 1960 e de alguns torneios paralelos não possui documentação completa e uniforme.

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A revelação no Fluminense nos anos 1960

Carlos Alberto Torres surgiu no Fluminense ainda muito jovem e rapidamente se tornou titular da equipe.

Mesmo no início da carreira, já demonstrava características que marcariam sua trajetória no futebol: liderança, inteligência tática e grande capacidade de apoiar o ataque.

O lateral participou da conquista do Campeonato Carioca de 1964, um dos títulos importantes do clube naquele período.

Além disso, também integrou o elenco que venceu a Taça Guanabara de 1966, competição que já se consolidava como uma das principais do calendário estadual.

As boas atuações pelo Fluminense abriram portas para que Carlos Alberto se transferisse para o Santos, onde viveria uma fase ainda mais vitoriosa da carreira.

O auge no futebol e o retorno ao Fluminense

Após deixar o Fluminense, Carlos Alberto Torres teve passagem marcante pelo Santos, clube onde atuou ao lado de Pelé e conquistou grande reconhecimento.

Seu desempenho o levou à Seleção Brasileira, pela qual se tornaria capitão na Copa do Mundo de 1970, marcando inclusive um dos gols mais famosos da história das Copas na final contra a Itália.

Anos depois, já consagrado internacionalmente, o lateral retornou ao Fluminense em 1974.

O clube montava naquele momento uma equipe repleta de talentos, que ficaria conhecida como Máquina Tricolor, com jogadores como Rivellino, Dirceu, Paulo César Caju e Pintinho.

A liderança na Máquina Tricolor

Na segunda passagem pelo clube, Carlos Alberto Torres passou a atuar não apenas como lateral-direito, mas também em funções mais centrais da defesa.

Em algumas partidas, desempenhou papel de zagueiro ou líbero, utilizando sua experiência e leitura de jogo para organizar o sistema defensivo e iniciar as jogadas desde trás.

Sua liderança foi fundamental para o sucesso do time comandado por grandes jogadores da época.

Durante esse período, o Fluminense conquistou dois Campeonatos Cariocas consecutivos, em 1975 e 1976, consolidando a força da Máquina Tricolor no futebol brasileiro.

Títulos de Carlos Alberto Torres pelo Fluminense

Ao longo de suas passagens pelo clube, Carlos Alberto Torres participou de conquistas importantes do Fluminense.

Entre os principais títulos está o Campeonato Carioca de 1964, conquistado ainda em sua primeira fase como profissional.

Na década de 1970, o lateral também fez parte da equipe que venceu os Campeonatos Cariocas de 1975 e 1976, já como líder experiente da Máquina Tricolor.

Além disso, participou da conquista da Taça Guanabara de 1966, outro troféu relevante na história do clube.

Com técnica, liderança e versatilidade, Carlos Alberto Torres construiu uma trajetória marcante no Fluminense e consolidou seu nome entre os grandes jogadores que vestiram a camisa tricolor.