Ex-treinador de Real Madrid e Seleção, Luxemburgo é internado na UTI

Vanderlei Luxemburgo, de 73 anos, foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital em Palmas, no Tocantins, após ser diagnosticado com uma infecção pulmonar. O ex-treinador deu entrada no Hospital Medical Santa Thereza na madrugada e manhã desta quinta-feira (19) após apresentar mal-estar. A informação foi divulgada por sua assessoria.

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Segundo a assessoria, Luxemburgo foi transferido para a UTI por orientação médica e já iniciou tratamento com antibióticos. Todas as agendas do ex-técnico estão suspensas até sua total recuperação. Na última quarta-feira (18), um dia antes da internação, Luxemburgo havia anunciado sua pré-candidatura ao Senado pelo Tocantins pelo partido Podemos.

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Luxemburgo acumula grande currículo no futebol

Luxemburgo é um dos técnicos mais vitoriosos do futebol brasileiro. Ao longo de sua carreira, conquistou cinco títulos do Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil, nove Paulistões e outros campeonatos estaduais. Passou por clubes como Flamengo, Palmeiras, Santos, Grêmio, Corinthians e também dirigiu o Real Madrid, da Espanha, e a Seleção Brasileira, com a qual conquistou a Copa América.

Seu último trabalho como treinador foi no Corinthians, em 2023. Em novembro do ano passado, anunciou sua aposentadoria dos gramados após mais de 40 anos de carreira. Em 2024, Luxemburgo se filiou ao Podemos, partido pelo qual lançou sua pré-candidatura ao Senado.

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Luxemburgo conquistou dois títulos pelo Timão (Foto: Ettore Chiereguini/Agif/Gazeta Press)

A assessoria do ex-treinador informou que ele permanece internado sob cuidados médicos e que o tratamento será acompanhado de perto. Não há previsão de alta até o momento. Luxemburgo havia iniciado sua agenda política recentemente, mas todos os compromissos foram suspensos até sua recuperação.

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