Freytes de volta e Castillo titular; veja a escalação do Fluminense
Tricolor enfrenta o Atlético-MG
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O Fluminense está escalado para enfrentar Atlético-MG neste sábado (21), às 18h30 (de Brasília), pelo Brasileirão. O time titular conta com novidades. Castillo será titular pela primeira vez. John Kennedy saiu com dores contra o Vasco e será preservado no banco. Freytes de volta após corte na testa. Guga e Arana titulares pelas laterais.
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Escalação do Fluminense
Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Arana; Martinelli, Hércules, Acosta e Savarino; Canobbio e Castillo.
Como chegam os times?
O Tricolor chega pressionado após a derrota de virada para o Vasco por 3 a 2 no clássico da última quarta-feira. A equipe de Luis Zubeldía chegou a abrir 2 a 0, mas sofreu três gols na reta final e busca dar uma resposta imediata para a torcida. Mesmo com o tropeço, o Fluminense aparece na parte de cima da tabela, com 13 pontos, ocupando a quinta colocação.
Do outro lado, o Galo tenta embalar na competição. O time mineiro vem de vitória sobre o São Paulo por 1 a 0 e soma oito pontos, na 11ª posição. A equipe comandada por Eduardo Domínguez busca maior regularidade para se aproximar do grupo que briga por vaga na Libertadores.
✅ FICHA TÉCNICA
FLUMINENSE X ATLÉTICO-MG
Brasileirão - 8ª RODADA
📆 Data e horário: sábado, 21 de março de 2026, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Prime Video e canais de O TEMPO no YouTube
🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)
🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Anderson Jose de Moraes Coelho (SP)
🖥️ VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
Escalação do Atlético-MG
Everson; Preciado, Iván Román, Alonso, Ruan e Renan Lodi; Igor Gomes, Alan Franco e Victor Hugo; Bernard e Hulk
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