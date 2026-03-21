Freytes de volta e Castillo titular; veja a escalação do Fluminense

O Fluminense está escalado para enfrentar Atlético-MG neste sábado (21), às 18h30 (de Brasília), pelo Brasileirão. O time titular conta com novidades. Castillo será titular pela primeira vez. John Kennedy saiu com dores contra o Vasco e será preservado no banco. Freytes de volta após corte na testa. Guga e Arana titulares pelas laterais.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor carioca agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Escalação do Fluminense

Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Arana; Martinelli, Hércules, Acosta e Savarino; Canobbio e Castillo.

Como chegam os times?

O Tricolor chega pressionado após a derrota de virada para o Vasco por 3 a 2 no clássico da última quarta-feira. A equipe de Luis Zubeldía chegou a abrir 2 a 0, mas sofreu três gols na reta final e busca dar uma resposta imediata para a torcida. Mesmo com o tropeço, o Fluminense aparece na parte de cima da tabela, com 13 pontos, ocupando a quinta colocação.

Do outro lado, o Galo tenta embalar na competição. O time mineiro vem de vitória sobre o São Paulo por 1 a 0 e soma oito pontos, na 11ª posição. A equipe comandada por Eduardo Domínguez busca maior regularidade para se aproximar do grupo que briga por vaga na Libertadores.

continua após a publicidade

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X ATLÉTICO-MG

Brasileirão - 8ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 21 de março de 2026, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Prime Video e canais de O TEMPO no YouTube

🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Anderson Jose de Moraes Coelho (SP)

🖥️ VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Escalação do Atlético-MG

Everson; Preciado, Iván Román, Alonso, Ruan e Renan Lodi; Igor Gomes, Alan Franco e Victor Hugo; Bernard e Hulk

+ Aposte nos próximos jogos do Fluminense!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade