Vasco enfrenta o Audax Italiano em busca de se isolar na liderança da Sul-Americana
Com time alternativo, Cruz-Maltino busca revanche contra adversário chileno
O Vasco entra em campo nesta quarta-feira (6), às 19h (de Brasília), para enfrentar o Audax Italiano, no Estádio Bicentenario de La Florida, pela 4ª rodada do Grupo G da Copa Sul-Americana. Assim como nas rodadas anteriores, o técnico Renato Gaúcho deve utilizar uma equipe alternativa. A estratégia faz parte do rodízio adotado pelo clube, que prioriza o Campeonato Brasileiro.
A delegação conta com apenas três jogadores que iniciaram o clássico contra o Flamengo: Paulo Henrique, Barros e Lucas Piton. Os dois primeiros, inclusive, estão suspensos no Brasileirão e não enfrentam o Athletico Paranaense na próxima rodada.
Além disso, o Vasco voltou a apostar na base e relacionou dez atletas do sub-20 para compor o elenco, repetindo a estratégia adotada em jogos anteriores da competição.
Provável escalação do Vasco
Daniel Fuzato; Paulo Henrique, Saldivia, Lucas Freitas, Lucas Piton; Barros, JP e Tchê Tchê; Nuno Moreira, Marino e Spinelli.
Nesta terça-feira (5), o elenco cruz-maltino realizou o último treino preparatório no Estádio Santa Laura, casa da Unión Española, antes do confronto contra o Audax Italiano.
Chance para Marino e ausência de Renato Gaúcho
Contratação mais cara da temporada, Marino Hinestroza deve ganhar mais uma oportunidade entre os titulares. O atacante ainda não conseguiu convencer a torcida, mas terá nova chance de mostrar seu valor.
Fora de campo, o Vasco segue sem seu treinador no banco para a competição. Renato Gaúcho foi suspenso por três jogos pela Conmebol após não viajar para a estreia contra o Barracas Central. Assim, o auxiliar Marcelo Salles será novamente o responsável por comandar a equipe à beira do campo.
Audax Italiano tem desfalques importantes
O Audax Italiano chega para a partida após empate em 1 a 1 com a Unión La Calera, em duelo válido pela 4ª rodada da Copa da Liga do Chile.
Para o jogo de amanhã, a equipe terá desfalques importantes. Não estarão à disposição Cristóbal Muñoz, Nicolás Orellana, Franco Troyansky — autor de um dos gols na partida disputada no Brasil —, além de Federico Mateos, Brian Soto, Oliver Rojas e Nicolás Aedo.
Com isso, o time deve ir a campo com a seguinte formação provável: Tomás Ahumada; Marcelo Ortiz, Vicente Centeno e Enzo Ferrario; Esteban Matus, Daniel Piña, Rodrigo Cabral, Marco Collao e Favian Loyola; Michael Vadulli e Giovanni Chiaverano.
Vale ficar de olho no jovem meia Favian Loyola, de apenas 20 anos e com passagem pela base da seleção chilena, que vem ganhando destaque recente após boa atuação contra o Barracas Central.
Previsão é de chuva e frio para horário da partida
O jogo entre as equipes acontece na cidade de La Florida, e a expectativa é de chuva forte durante o confronto, além de temperaturas baixas, variando entre 10°C e 14°C.
Clima de revanche no Chile
O confronto também carrega um gosto de revanche. No primeiro turno, em São Januário, o Vasco foi derrotado por 2 a 1 pelo Audax Italiano, em uma partida marcada por polêmicas de arbitragem e duas expulsões do lado cruz-maltino.
Grupo G da Sul-Americana
As equipes chegam empatadas em pontos, mas o Vasco aparece na liderança do Grupo G por conta do melhor saldo de gols. A chave da Copa Sul-Americana segue extremamente equilibrada, com apenas um ponto separando o primeiro do último colocado.
No outro confronto da rodada, Barracas Central e Olimpia se enfrentam também nesta quarta-feira (6), às 21h (de Brasília), em duelo que pode mexer diretamente na parte de cima da tabela.
|Posição
|Time
|P
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|%
1º
Vasco da Gama
4
3
1
1
1
4
2
+2
44
2º
Audax Italiano
4
3
1
1
1
3
4
-1
44
3º
Olimpia
4
3
1
1
1
2
3
-1
44
4º
Barracas Central
3
3
0
3
0
1
1
0
33
✅ FICHA TÉCNICA
AUDAX ITALIANO X VASCO
SUL-AMERICANA - 4ª RODADA
📆 Data e horário: quarta-feira, 6 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Bicentenario de La Florida
📺 Onde assistir: Paramount+
🟨 Árbitro: Jhon Ospina (COL)
🚩 Assistentes: David Fuentes (COL) e Jhon Galego (COL)
🖥️ VAR: Ricardo Garcia (COL)
