Exclusivo: Romário revela jogador que mais se inspirou na carreira

Conhecido por sua personalidade forte e habilidade incontestável nas épocas de jogador, o ex-atacante Romário revelou qual foi o jogador que mais se inspirou durante a carreira: o atacante Reinaldo. Em entrevista exclusiva ao Lance!, que você assiste no vídeo acima, o Baixinho reafirmou sua admiração ao ídolo do Atlético-MG.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Essa não foi a primeira vez que Romário rasgou elogios a Reinaldo. Em uma declaração ainda como jogador, em 2007, o tetracampeão disse que o artilheiro do Galo era um dos melhores atacantes que o mundo já viu. No bate-papo ao Lance!, o ex-jogador disse que ambos se pareciam tecnicamente e em postura.

- Eu nunca tive um ídolo. Mas um cara que eu sempre gostei muito e acompanhei era o Reinaldo, do Atlético-MG. Ele era um cara muito parecido comigo, se posicionava muito bem, finalizava bem, bem destemido e uma personalidade bem forte. Já tive com ele algumas vezes e ele sabe disso - disse Romário, em conteúdo exclusivo Lance!.

continua após a publicidade

Romário em entrevista ao Lance! (Foto: Lance!)

Trajetória de Reinaldo

Reinaldo é um dos maiores ídolos da história do Atlético-MG e um dos atacantes mais talentosos que o futebol brasileiro já produziu. Conhecido por sua habilidade, finalização precisa e visão de jogo, ele se destacou como um dos maiores artilheiros do Galo e escreveu capítulos memoráveis no futebol nacional.

O atacante começou sua carreira no Atlético-MG, em 1973, ainda muito jovem. Não demorou para se firmar como titular e se tornar a grande referência ofensiva do time. Ao longo de sua trajetória no clube, ele marcou 255 gols em 475 partidas, o que o coloca como o maior artilheiro da história do Galo.

continua após a publicidade

Reinaldo é considerado um símbolo do futebol mineiro e um dos grandes nomes do esporte no Brasil. Seu legado vai além dos gols e das conquistas: ele é lembrado por sua personalidade carismática e pela forma como enfrentou desafios dentro e fora dos campos, assim como Romário.