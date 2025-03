Exclusivo: Romário relembra ao Lance! capas e polêmicas históricas

O programa "A Coletiva" estreia nesta quinta-feira (27) a sua segunda temporada, e o Lance! recebeu um convidado muito especial: o baixinho Romário. Em entrevista exclusiva, o tetracampeão mundial relembrou as vezes em que foi capa da revista, comentou de polêmicas históricas, entrevista com Raphinha, questionou profissionais da imprensa e muito mais. Confira a entrevista completa no player acima!

