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Serra Dourada terá camarotes à beira do gramado inspirados na NFL

Projeto prevê rebaixamento do gramado, aproximação das arquibancadas e novos espaços de hospitalidade em Goiânia

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/11/2026 16:40
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Camarote Nível Campo no Estádio Serra Dourada, com vista para arquibancada lotada e show com fogos ao fundo.
Foto: Divulgação

O Estádio Serra Dourada, em Goiânia, terá 23 camarotes fixos no nível do gramado como parte do projeto de requalificação do complexo esportivo. A estrutura, inspirada em modelos utilizados em estádios da NFL, será uma novidade no Brasil e permitirá que o público acompanhe as partidas a poucos metros dos jogadores e dos bancos de reservas.

O projeto prevê o rebaixamento do campo em 1,5 metro e a aproximação das arquibancadas ao gramado. Os camarotes terão o piso elevado em um metro para garantir a visibilidade, mesmo com a presença das placas de LED e dos bancos de reservas.

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A proposta tem como referência as Field Level Suites, presentes em estádios como o AT&T Stadium, casa do Dallas Cowboys, o Mercedes-Benz Stadium, do Atlanta Falcons, e o SoFi Stadium, utilizado por Los Angeles Rams e Chargers.

Além dos espaços de hospitalidade, a estrutura contará com 46 assentos adaptados para pessoas com deficiência (PCD) e lugares destinados a pessoas com obesidade (PO).

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Estádio Serra Dourada, camarote Nível Campo, com cadeiras altas e torcedores em pé diante das janelas, olhando o campo.
Camarote na altura do campo no Serra Dourada (Foto: Divulgação)

A modernização também busca ampliar as possibilidades de utilização do complexo, que poderá receber eventos esportivos, shows, feiras e outras atividades comerciais. O objetivo é diversificar as fontes de receita e fortalecer a estrutura do estádio para além das partidas de futebol.

O projeto de requalificação contempla o Estádio Serra Dourada, o Ginásio Valério Luiz de Oliveira e novas áreas de convivência. Ainda não foram divulgados todos os detalhes sobre o cronograma de execução das obras.

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