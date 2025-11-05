Ex-Vasco repudia declaracao polêmica de Oswaldo de Oliveira: 'Vexame'

O técnico Oswaldo de Oliveira protagonizou uma declaração polêmica, na última terça-feira (4), no evento 2º Fórum Brasileiro dos Treinadores de Futebol (FBTF). Na ocasião, ele defendeu que a Seleção Brasileira fosse comandada por um brasileiro. Após a fala, Alfredo Sampaio, ex-Vasco e atual diretor da Federação Brasileira de Treinadores repudiu a postura.

continua após a publicidade

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Eu quero colocar aqui publicamente o meu repúdio ao Oswaldo de Oliveira. Ele se comportou aqui de forma inadequada. Estou falando isso porque ele gerou um grande problema institucional pra gente. Fica aqui o meu repúdio pela postura que ele teve aqui. Inadequada para um evento tão importante. Aqui, eram os treinadores brasileiros que estavam tentando se aproximar da instituição esportiva mais importante do país e está dando uma abertura ao futebol brasileiro. Está mudando o futebol brasileiro. Portanto, nós queríamos estar nessa mudança. E hoje, confesso a vocês que eu não sei se a gente vai conseguir fazer tudo que nós planejamos por força de uma pessoa que não teve o equilíbrio para entender onde estava e não percebeu o que não poderia ser dito - iniciou Alfredo Sampaio, antes de completar.

- Fica aqui o meu repúdio pessoal. Não sou de ficar de fuleira com ninguém. As pessoas têm que entender onde elas estão. Nós estamos dentro de uma casa que nos recebeu. Nós não poderíamos, em hipótese alguma, gerar qualquer tipo de constrangimento. Fica aqui o meu repúdio ao Oswaldo de Oliveira pela postura inadequada que ele teve aqui dentro - concluiu.

continua após a publicidade

A polêmica

Durante o evento 2º Fórum Brasileiro dos Treinadores de Futebol (FBTF), Oswaldo de Oliveira defendeu a presença de técnicos brasileiros no comando Seleção. A fala aconteceu com a presença de Carlo Ancelotti, que se encontrava no local.

Além do atual treinador do Brasil, o coordenador executivo de Seleções Masculinas, Rodrigo Caetano, o técnico da Seleção Feminina, Arthur Elias, e a coordenadora executiva da Seleção Feminina, Cris Gambaré, também participaram da abertura do evento como convidados e fizeram breves discursos. A presença não evitou o pronunciamento de Oswaldo, que viralizou nas redes sociais.

continua após a publicidade

— Tomara! Inshallah nós cheguemos a ter novamente os treinadores brasileiros brilhando, dirigindo os clubes. Mas é claro, quando o Ancelotti for embora, depois de ser campeão, ano que vem, que volte a ter um treinador brasileiro — disse o treinador, antes de completar.

— Sou favorável à presença dos treinadores brasileiros, tanto nos clubes como na Seleção. Mas eu confesso a vocês: não tem jeito, tem que ser um estrangeiro. Então eu torci para ser esse senhor, Carlo Ancelotti. Não tem jeito. Então que seja o Carlo Ancelotti. Pelo jogador que foi e pelo treinador que é. Treinador de títulos, um cara que trabalhou com todos os jogadores brasileiros na Europa. Todo mundo jogou com ele — concluiu.

Ao Lance!, Oswlado de Oliveira afastou qualquer indício de polêmica referente a fala e protagonizou um novo posicionamento. Veja abaixo:

- O grande problema são as edições mal-intencionadas. Eu fiz um discurso de 12 minutos. A pergunta que me foi feita foi sobre a situação atual do treinador brasileiro, e eu sou defensor que os clubes e a Seleção tenham técnicos brasileiros. Falei isso e no final disse que se tiver que vir um estrangeiro, que venha o Ancelotti, que é o um dos maiores de todos os tempos. Espero que ele seja campeão da Copa do Mundo, e quando ele sair, que um brasileiro fique no lugar dele. Fernando Diniz é o melhor de todos. Dorival Júnior é excelente também - disse Oswaldo.