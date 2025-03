Ex-treinador do Cruzeiro segue vivendo em cidade após demissão

O ex-treinador do Cruzeiro, Paulo Pezzolano, está livre no mercado desde que deixou o Real Valladolid, há cerca de três meses. O uruguaio, no entanto, segue vivendo na cidade espanhola, em busca de uma nova oportunidade ainda em 2025. Em entrevista ao jornal “MARCA” da Espanha, Pezzolano revelou os motivos de ainda morar no velho continente.

- Primeiro, como sempre disse, é uma tremenda qualidade de vida. As pessoas da cidade são espetaculares. E aqui tenho meus três filhos e queremos que eles terminem a escola corretamente. Uma das coisas que também acrescenta muito é que estou aproveitando esse semestre para profissionalizar meu inglês. Então, estou viajando para a Inglaterra, 15 dias em Manchester, volto aqui por cinco dias ou uma semana, volto para Manchester - disse o uruguaio

Antes de iniciar sua trajetória como treinador, Paulo Pezzolano começou a trilhar seu caminho no futebol como jogador. Revelado pelo Rentistas, o uruguaio passou por clubes como Athletico Paranaense, Peñarol e Mallorca, além de passagens pelo futebol mexicano e chinês. Questionado sobre sua carreira, o ex-jogador destacou a importância de conhecer outras culturas e como isso o ajudou na carreira como treinador.

- Começo no Uruguai, depois vou para o Brasil, para o Atlético Paranaense. Estou voltando para o Uruguai, estou vindo para Mallorca, estou indo para a China, México... Sem perceber, você absorve muitas coisas, aprende sobre diferentes culturas, e essa capacidade de adaptação é essencial para um treinador. Acho que essa é a força que temos hoje como comissão técnica - destacou.

Passagem pelo CAP

O LANCE! relembra uma curiosidade sobre a passagem do uruguaio como jogador do Athletico Paranaense: Você sabia que Paulo Pezzolano foi comandado por Lothar Matthäus?

É isso mesmo! Apesar da curta passagem do craque alemão pelo comando técnico da equipe paranaense em 2006, os ex-atletas cruzaram seus caminhos no futebol brasileiro. Matthäus comandou o clube por oito jogos, somando seis vitórias e dois empates.

Início da trajetória como treinador

Pezzolano começou sua carreira como técnico em 2016 no Torque, do Uruguai, clube que encerrou sua trajetória como jogador. O uruguaio também tem passagens por clubes como Liverpool-URU, Pachuca, Cruzeiro e Valladolid, último até o momento. Durante a entrevista, ele relembrou a passagem pelo Cruzeiro e destacou o tamanho da paixão pelo futebol no Brasil.

- Lá vamos nós para Pachuca, para o México. Depois, Cruzeiro. A paixão com que o futebol é vivido no Brasil é diferente da quantidade de pessoas de quem estamos falando. Lá lhe dizem que não é um clube grande, que é um clube gigante. 10 milhões de fãs - enfatizou Paulo Pezzolano.

Relação com Ronaldo

Ronaldo e Pezzolano se conheceram ainda no Cruzeiro, onde o ex-jogador da Seleção Brasileira era sócio majoritário. Logo após o título da série B em 2022, o fenômeno convidou o treinador para integrar o plantel do Real Valladolid, clube onde ainda detém os direitos econômicos. Questionado sobre a relação com o ex-camisa 9, o uruguaio revelou destacou que o relacionamento entre eles era espetacular.

- Muito bom. Ele é uma pessoa espetacular, eu digo isso. Como chefe, ele tem uma postura de não assumir nenhuma função. Toda vez que estamos com ele falamos sobre coisas globais, mas não sobre coisas da equipe ou algo assim. Só um craque do futebol pode fazer isso, porque o presidente gosta geralmente de falar, quer explicações e argumentos... Ele tem pessoas altamente qualificadas em todas as partes dos clubes. Então o relacionamento foi e é espetacular. Sinceramente - disse.

Expectativas para o futuro

Aos 41 anos, tudo indica que Paulo Pezzolano tem muitos anos como treinador. Apesar de estar desempregado há 3 meses, o uruguaio segue aguardando uma proposta para definir quais serão seus próximos passos. O que se sabe até o momento é que Pezollano não pretende sair da cidade de Valladolid.

- Agora estou tranquilo, crescendo, curtindo o futebol hoje como torcedor do Valladolid, porque você tem aquela sensação de que quer que eles ganhem e se desespera se eles não ganham. Quando estou trabalhando, sempre assisto aos meus rivais e à minha liga, mas agora assisto muito à Premier League, ao futebol brasileiro, ao futebol italiano - finalizou.