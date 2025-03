Cruzeiro e RB Bragantino empatam em amistoso com gol de Gabigol

RB Bragantino e Cruzeiro empataram por 1 a 1, neste sábado (22), em amistoso preparatório para o Campeonato Brasileiro. Thiago Borbas marcou para os mandantes no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, enquanto Gabigol empatou para os mineiros.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

As equipes entraram com força máxima para a decisão. No lado cruzeirense o único desfalque foi Matheus Pereira, poupado pela comissão técnica para acompanhar o nascimento de seu filho, em Belo Horizonte.

O amistoso foi bem disputado, com boas chances para ambos os lados. Gabigol chegou ao sexto gol na temporada e se isolou na artilharia do clube na temporada. O volante Fabinho fez a sua estreia pelo RB Bragantino.

continua após a publicidade

Como foi o jogo?

A primeira etapa do amistoso foi bem disputada, e nem parecia que partida não valia três pontos. O RB Bragantino foi o primeiro time a marcar. Aos 13 minutos, Vinicinho foi derrubado na área e o árbitro assinalou pênalti. Thiago Borbas cobrou e marcou.

Não demorou para o Cruzeiro se recuperar. Três minutos depois, Kaio Jorge fez boa jogada pela linha de fundo, cruzou rasteiro e Gabigol finalizou para empatar o confronto. O RB Bragantino teve as melhores chances no restante da primeira etapa, a melhor foi em chute de fora da área de Juninho Capixaba, que obrigou boa defesa de Cássio.

continua após a publicidade

O Cruzeiro voltou com o mesmo time para a segunda etapa, enquanto o RB Bragantino fez muitas mudanças. A equipe mineira ficou perto de ampliar com o placar por duas vezes com Gabigol. Em uma oportunidade, a bola explodiu no travessão, na outra o goleiro Lucão salvou os paulistas.

Ao longo do jogo, os treinadores foram modificando as equipes, o que tornou o amistoso truncado. Cássio salvou o RB Bragantino no segundo tempo e fez boas defesas em finalizações de Thiago Borba e Fabinho. O duelo terminou empatado.

Equipes se enfrentaram no interior paulista (Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)

O que vem por aí?

O Cruzeiro estreia no torneio nacional no sábado (29), às 18h30 (de Brasília), contra o Mirassol, no Mineirão. A partida antecede o primeiro jogo do clube na Sul-Americana, no dia 1 de abril, contra o Unión Santa Fé, às 19h (de Brasília), na Argentina.

O RB Bragantino é o último clube a jogar pela primeira rodada do Brasileirão. O clube entra em campo na segunda-feira (31), contra o Ceará, às 20h (de Brasília), no Nabi Abi Chedid.