RB Bragantino e Cruzeiro empataram por 1 a 1, neste sábado (22), em amistoso preparatório para o Campeonato Brasileiro, com gol de Gabigol. Faltando seis dias para a estreia da Raposa no Campeonato Brasileiro, Gabriel Barbosa deixou sua marca contra um dos adversários que enfrentará ao longo do ano na competição. Assista abaixo ao gol de Gabigol em Bragantino 1 x 1 Cruzeiro;

Gabigol marca sexto gol e se isola na artilharia do Cruzeiro em 2025

Kaio Jorge fez boa jogada pela linha de fundo, cruzou rasteiro e Gabigol finalizou para empatar o confronto. Veja;

Quando é o próximo jogo de Gabigol pelo Cruzeiro?

Gabigol volta a campo com o Cruzeiro na estreia do clube no torneio nacional, sábado (29), às 18h30 (de Brasília), contra o Mirassol, no Mineirão. A partida antecede o primeiro jogo do clube na Sul-Americana, no dia 1 de abril, contra o Unión Santa Fé, às 19h (de Brasília), na Argentina.

