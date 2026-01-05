Ex-seleção projeta futuro de Filipe Luís: 'Fez um ano brilhante!'

Conteúdo Especial

Com contrato renovado até 2027, Filipe Luís seguirá à frente da equipe do Flamengo para a próxima temporada. Para o ex-lateral esquerdo da seleção brasileira Gilberto, o técnico rubro-negro vai ter um futuro promissor na carreira profissional.

Em entrevista exclusiva ao Lance!, o ex-jogador sempre acreditou no potencial do técnico flamenguista uma vez que trabalhava como coordenador técnico da base do Flamengo até o início de 2025, participando da transição de Filipe Luís para virar treinador do time profissional da Gávea.

- Fez um ano brilhante! O Flamengo conseguiu várias conquistas importantes em menos de um ano de trabalho. Isso é muita coisa e tem que ser valorizado. O Filipe vai seguir um caminho longo. Tenho essa dúvida se ele vai ou não para a Europa, mas eu acho que, sem dúvida, é um grande treinador - disse Gilberto, antes do Jogo da Amizade, realizado no Rio de Janeiro

Gilberto dá conselho a Neymar para ser convocado para a Copa

Fora dos gramados há 13 anos, Gilberto foi o lateral-esquerdo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. No ano anterior, ele fez parte da delegação que conquistou a Copa das Confederações. Para o ex-jogador, apesar de considerar Neymar um dos melhores jogadores brasileiros em atividade, a seleção depende menos da presença do atacante do Santos. Apesar disso, ele afirmou que o camisa 10 é sempre um incômodo para os rivais e seria um grande reforço se fosse relacionado por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, que será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México.

- O cara quando quer, ele consegue. Quanto menos rede social e vida social é melhor. Estar com a família, com o trabalho, com a recuperação, com a fisioterapia e com a preparação física é o ideal para o Neymar. Talvez, a gente não sabe, seja a última Copa do Neymar. Então a gente tem que estar com a cabeça voltada nisso - aconselhou.

Neymar está se recuperando de cirurgia no Rio de Janeiro (Foto: Léo Piva/ Santos FC)

No dia 22 de dezembro, Neymar foi submetido a uma cirurgia no joelho esquerdo que foi realizada em um hospital na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. O jogador iniciou a recuperação em Mangaratiba, na Costa Verde, do Rio de Janeiro.

Gilberto disse ainda que o Brasil é um dos favoritos ao título de hexacampeão na Copa do Mundo de 2026. Para ele, por conta das cinco conquistas em Copas do Mundo, o Brasil sempre entra para conquistar o torneio.

- Independentemente de como esteja, a seleção brasileira, pela história que carrega dentro desse esporte, com certeza em toda a Copa do Mundo chegará como favorita.

O Brasil está no Grupo C da Copa do Mundo junto com Escócia, Haiti e Marrocos. A estreia da equipe brasileira acontece no dia 11 de junho de 2026, contra a seleção marroquina. A partida, marcada para às 19h (de Brasília), acontece no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

