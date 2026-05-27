Cuca nega veto a Brazão, e goleiro desconversa sobre futuro no Santos

Após a vitória do Santos na Sul-Americana, que garantiu ao time a disputa dos playoffs do torneio continental, o técnico Cuca negou que o goleiro Gabriel Brazão tenha sido vetado antes do confronto contra o Deportivo Cuenca, que aconteceu nesta terça-feira (26), na Vila Belmiro.

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Em entrevista coletiva após o duelo válido pela sexta e última rodada da fase de grupos da competição, o treinador disse que não há problemas entre ele e o jogador e tudo não passa de um "disse me disse".

— Aqui no Santos tem muito disse me disse. O pessoal fala que tenho problemas com o Brazão, mas nunca tive problema nenhum. Dizem que ele estava fora, mas eu nunca falei que ele ficaria fora. Nós apenas não revelamos quem vai jogar — disse o treinador, que disse que Brazão não havia treinado em razão de uma pancada que sofreu.

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— Ontem, ele não participou por causa de uma pancada que sofreu na costela. Ele treina usando uma proteção de espuma e acabou poupado, mas já falaram que ele tinha sido barrado. São coisas que só trazem prejuízo para nós, e o torcedor acaba pensando que isso aqui é uma bagunça. O Brazão trabalhou bem, se preparou e jogou — afirmou Cuca.

O goleiro também conversou com a imprensa na zona mista após a vitória sobre os equatorianos. Ele confirmou que estava com dores, mas que conseguiu jogar. Além disso, Brazão falou que sempre foi muito contestado, mas que sempre "demonstrou dentro de campo", mas despistou sobre seu futuro.

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— Venho fazendo um grande trabalho aqui desde o ano passado. Seguir trabalhando jogo a jogo. Sábado temos uma grande decisão e precisamos ganhar. Foi tranquilo, eu estava com algumas dores e acabei jogando hoje. Estou pensando primeiro no jogo do Vitória. Dia após dia — disse Brazão.

Brazão não pode mais se transferir nesta temporada para times do Brasil por já ter estourado o limite de jogos permitidos por time no Brasileirão. No entanto, há possibilidade de ser vendido para algum time do exterior.

— Vinha sendo bastante cobrado, mas faz parte, a cobrança é válida. Fiz uma grande campanha, e se ficamos na Série A foi muito pelo que fiz nos jogos junto com os companheiros e pela grande fase que estava vivendo. Momentos difíceis fazem parte, mas sempre tive muita resiliência. Sempre fui muito contestado aqui, mas sempre demonstrei dentro de campo. Sábado temos mais um grande jogo — finalizou o goleiro santista.

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