Cruzeiro x Barcelona-EQU: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores
A Raposa depende apenas de si para se classificar para as oitavas de final da Libertadores
Cruzeiro e Barcelona-EQU se enfrentam nesta quinta-feira (28), às 21h30 (de Brasília). As equipes se encontram em duelo válido pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. A partida terá transmissão da ESPN (canal fechado) e do Disney+ (streaming).
A Raposa chega ao último jogo da fase de grupos da Libertadores em situação mais confortável, dependendo apenas de si para se classificar. A equipe comandada por Artur Jorge se classifica até mesmo com um empate ou uma derrota, caso o Boca Juniors não vença a Universidad Católica.
Do outro lado, o Barcelona-EQU não tem nenhuma ambição para o jogo em Belo Horizonte e jogará desmobilizado. A equipe liderada por César Farias tem apenas três pontos, conquistados em uma vitória contra o Boca Juniors dentro de casa.
No jogo de ida, o Cruzeiro venceu os equatorianos em partida realizada no Equador. Naquele duelo, a Raposa saiu com os três pontos com um 1 a 0 com gol marcado por Matheus Pereira.
📆 Data e horário: Quinta-feira, 28 de maio, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)
📺 Onde assistir: Disney+ (streaming) e ESPN (canal fechado)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Andres Matonte (URU)
🚩 Assistentes: Andres Nievas (URU) e Mathias Muniz (URU)
📺 VAR: Leodan González (URU)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)
Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva (Matheus Henrique), Matheus Pereira; Christian, Kaio Jorge, Arroyo
BARCELONA -EQU (Técnico: César Farias)
Contreras; Carabalí, Mina, Báez, Vargas, Vallecilla; Intriago, Lugo, Quiñonez; B. Castillo, S. Núñez
