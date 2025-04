Filipe Luís está perto de igualar marca de Jorge Jesus pelo Flamengo

Filipe Luís vive um grande momento à frente do Flamengo. Afinal, em sua breve carreira de treinador no futebol profissional, o rubro-negro já foi campeão da Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, Taça Guanabara e Campeonato Carioca. Além disso, está perto de igualar uma marca de Jorge Jesus, outro ídolo da torcida flamenguista: número de jogos de invencibilidade.

Atualmente, o Flamengo de Filipe Luís está há 26 jogos sem perder. O número aumentou após o Rubro-Negro vencer o Deportivo Táchira por 1 a 0 na Libertadores.

Durante o seu período no Flamengo, em que conquistou os títulos do Brasileirão e da Libertadores em 2019, Jorge Jesus contou com uma invencibilidade de 29 jogos no comando técnico da equipe. Ou seja, uma diferença de três partidas.

Jorge Jesus e Filipe Luís pelo Flamengo em 2020 (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

Os próximos três adversários do Flamengo

Os próximos três compromissos do Flamengo são contra Vitória (F), Central Córdoba (C) e Grêmio (F). Assim, se conseguir manter a sequência sem derrotas, o time de Filipe Luís igualará a marca da equipe de Jorge Jesus (técnico no radar da Seleção Brasileira).

Única derrota de Filipe Luís como técnico do Flamengo

Desde que iniciou a sua trajetória como técnico do Flamengo, Filipe Luís perdeu apenas uma partida. O revés foi no clássico com o Fluminense no ano passado, pelo Campeonato Brasileiro.

Números impressionantes em 2025

Sem derrotas nesta temporada, Filipe Luís é o técnico com melhor desempenho nesses primeiros meses do ano. São 11 vitórias e três empates, um aproveitamento de 85%.

