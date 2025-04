Com gol de ex-Flamengo, Fulham vence o Liverpool e sonha com vaga europeia

Com a reta final da Premier League se aproximando, os Reds segue em busca do tão aguardado 20º título inglês. No entanto, a derrota por 3 a 2 para o Fulham neste domingo adiou os planos do Liverpool. Jogando em casa, os Cottagers venceram com gols de Sessegnon, Iwobi e do ex-jogador do Flamengo, Rodrigo Muniz. Mac Allister e Luis Díaz marcaram para os visitantes.

Como foi o jogo?

Primeiro tempo

O jogo começou equilibrado, com as duas equipes tentando impor seu estilo. Foi o Liverpool quem abriu o placar, com um golaço de Mac Allister de fora da área. Mas a resposta do Fulham veio rápido: após erro de Robertson na defesa, Sessegnon aproveitou a sobra e bateu firme para empatar.

A partir daí, o Fulham cresceu na partida. Aos 31 minutos, Iwobi virou o jogo após mais uma falha defensiva dos Reds. Cinco minutos depois, Rodrigo Muniz ganhou disputa com Van Dijk e finalizou no canto de Kelleher, ampliando para 3 a 1.

Segundo tempo

Na etapa final, o Liverpool pressionou e criou mais chances — foram 12 finalizações contra apenas três do Fulham. Luis Díaz ainda descontou aos 72 minutos, após boa jogada de Conor Bradley, mas não foi o suficiente para evitar a derrota.

O Fulham se segurou na defesa com atuações sólidas de Calvin Bassey e do goleiro Bernd Leno, que foram decisivos na reta final da partida. Com a vitória, a equipe de Marco Silva chegou aos 48 pontos e ocupa a 8ª colocação na tabela, firme na briga por uma vaga em competições europeias.

✅ FICHA TÉCNICA

FULHAM 3 X 2 LIVERPOOL

31ª RODADA DA PREMIER LEAGUE

📆 Data e horário: domingo, 6 de abril de 2025, às 10h (de Brasília)

📍 Local: Craven Cottage, em Londres (ING)

⚽ Gols: Mac Allister (14'), Sessegnon (23'), Iwobi (32'), Rodrigo Muniz (37'), Luis Díaz (72')

🟨 Cartões amarelos: Sasa Lukic (46')

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES

FULHAM (Técnico: Marco Silva)

Bernd Leno; Timothy Castagne, Joachim Andersen, Calvin Bassey, Antonee Robinson; Sander Berge, Sasa Lukic (Harrison Reed 76'), Ryan Sessegnon (Adama Traoré 81'), Andreas Pereira (Emile Smith-Rowe 76'), Alex Iwobi (Kenny Tete 81'); Rodrigo Muniz (Raúl Jiménez 76').



LIVERPOOL (Técnico: Arne Slot)

Caoimhin Kelleher; Curtis Jones, Ibrahima Konaté (Conor Bradley 67'), Virgil van Dijk, Andrew Robertson (Federico Chiesa 82'); Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai (Harvey Elliot 55'), Cody Gakpo (Luis Díaz 55'), Mohamed Salah; Diogo Jota (Darwin Nuñez 67').

Com gol de Rodrigo Muniz, o Fulham triunfou sobre o Liverpool na 31ª rodada da Premier League (Foto: HENRY NICHOLLS / AFP)