Narrador detona postura de ídolo do Botafogo: ‘Parecendo jogador de Série B’

Muito identificado com o torcedor alvinegro, o narrador Jorge Iggor fez fortes críticas ao meia-atacante venezuelano, Savarino, camisa 10 do Botafogo. Segundo o jornalista da TNT Sports, o jogador está abaixo das expectativas nesta temporada. Durante participação em um programa da emissora, após a eliminação do Alvinegro para o Palmeiras, no Mundial de Clubes, ele falou sobre o jogador.

Jorge Iggor durante participação na TNT Sports (Reprodução/ TNT Sports)

— O ano do Savarino é uma coisa assustadora. Ele não era o jogador de Champions ano passado, mas fez um ano fantástico. Ele não é jogador de Série B, mas está parecendo um jogar de Série B jogando Série A, jogando no Mundial de Clubes hoje. Uma coisa assustadora, o Savarino erra domínio, lances simples, passes simples, não consegue conectar jogadas de ataque — disse o narrador.

Na sequência, Jorge Iggor abordou especificamente sobre a atuação do jogador contra o Palmeiras, no duelo válido pelo Mundial de Clubes:

— Tentou duas finalizações, uma em cada tempo, mandou as duas para a lua. Não sei se há alguma questão física, alguma questão pessoal, de coisas que a gente fica sabendo meses depois, eu não sei. No Mundial ele dá assistência apara o gol contra o PSG e só. Antes do jogo, me pediram para dar uma nota aqui para ele, antes do jogo, e eu dei nota um, porque não quis dar o zero, mas poderia dar nota zero — completou.

Savarino teve a bola do jogo em Botafogo x Atlético de Madrid, mas desperdiçou (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

No único confronto entre equipes do mesmo país no Mundial de Clubes, Palmeiras e Botafogo fizeram um duelo tão equilibrado que precisou ser decidido na prorrogação. Paulinho saiu do banco, marcou na etapa inicial do tempo extra e classificou o Verdão para as quartas de final do torneio.