Ex-Palmeiras, Jhon Jhon questiona arbitragem no Allianz: ‘Aqui é contra o juiz’
Meia-atacante é formado nas categorias de base do Verdão e abriu o placar em cobrança de pênalti
Jhon Jhon deixou o gramado do Allianz Parque ao fim do primeiro tempo questionando as decisões do árbitro Raphael Claus, responsável por apitar o duelo entre Palmeiras e Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro.
Para a Cria da Academia, as equipes que jogam no Allianz não enfrentam apenas o líder da competição, mas também a arbitragem. O meia-atacante, no entanto, elogiou a postura do Massa Bruta durante os 45 minutos iniciais.
- Agradecer as oportunidades, fizemos um bom primeiro tempo. Às vezes, os times que vêm aqui não disputam só contra o Palmeiras, é contra o juiz também. É falta que dá para um lado e não para outro. Impressionante. Mesmo sendo difícil esquecer o juiz, é seguir trabalhando - afirmou Jhon Jhon, em entrevista na beira do gramado.
Já nos minutos finais da primeira etapa, Jhon Jhon aproveitou pênalti cometido pelo zagueiro Bruno Fuchs para colocar em prática a lei do ex e abrir o placar para o Bragantino. Com isso, ele chegou a dez gols na temporada, além de oito assistências.
Palmeiras vende Jhon Jhon para o Bragantino
Formado nas categorias de base do Palmeiras, Jhon Jhon foi promovido ao time profissional ainda em 2022. Apesar de algumas oportunidades, não conseguiu se firmar na equipe de Abel Ferreira e foi negociado com o Red Bull Bragantino no meio do ano passado.
No Massa Bruta, o meia se tornou uma das referências técnicas e já soma mais de 60 partidas pelo clube. Com 23 anos, ele tem contrato válido até 2029 com a equipe do interior paulista.
