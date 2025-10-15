Decisão de Claus em Palmeiras x Bragantino divide opiniões: ‘Complicado’
Equipes se enfrentam pela 28ª rodada do Brasileirão
O Palmeiras saiu atrás do placar no confronto contra o RB Bragantino, pela 28ª rodada do Brasileirão. O primeiro gol da partida saiu aos 36 minutos através de um pênalti polêmico marcado à favor da equipe de Bragança Paulista. Nas redes sociais, torcedores dos dois clubes e de rivais repercutiram o lance.
A jogada aconteceu através de um cruzamento na área do Alviverde. Na ocasião, o zagueiro Bruno Fuchs e Thiago Borbas disputaram pelo ar e o atacante do Bragantino levou a melhor. Ao cabecear a bola em direção gol de Weverton, a bola tocou na mão do defensor do Palmeiras.
Em campo, o árbitro Raphael Claus não identificou a irregularidade no lance. Contudo, após uma revisão no monitor do VAR, ele marcou a penalidade, que gerou debate nas redes sociais.
Torcedores do Palmeiras não concordaram com a marcação. Grande parte da torcida reclamou de uma possível falta em cima de Bruno Fuchs no lance. Por outro lado, os rivais concordaram com a decisão da arbitragem. Veja a repercussão abaixo:
