PC Oliveira esclarece polêmica de arbitragem em Palmeiras x Bragantino
Equipes estão se enfrentando na noite desta quarta-feira (15)
O consultor de arbitragem da Globo, PC Oliveira, esclareceu a polêmica de arbitragem na partida entre Palmeiras x Bragantino, nesta quarta-feira (15). Até aqui, os visitantes vão vencendo por 1 a 0, com gol marcado por Jhon Jhon.
Aos 35 minutos, depois de um cruzamento, a bola resvalou no braço do zagueiro Bruno Fuchs, na área do Verdão. Klaus foi chamado pelo VAR e assinalou pênalti para o Bragantino contra o Palmeiras.
Na transmissão, o narrador Everaldo Marques esclareceu que PC Oliveira concordou com a marcação do pênalti em Palmeiras x Bragantino.
- Para o nosso consultor de arbitragem, o braço do Bruno Fuchs está muito aberto e o pênalti foi bem marcado. E não houve falta do Guzmán Rodríguez na disputa pelo alto com o Bruno Fuchs - disse Everaldo Marques.
Veja o lance polêmico
Escalações de Palmeiras e Bragantino
Abel Ferreira contou com alguns retornos para a partida entre Palmeiras e Bragantino. Murilo e Micael formam dupla de zaga, com Piquerez pela esquerda e Giay na direita. Bruno Fuchs, por sua vez, segue improvisado como volante ao lado de Veiga e Andreas Pereira no meio. Felipe Anderson, Mauricio e Roque fecham o time.
Emiliano Martínez, Aníbal Moreno, Facundo Torres e Flaco López defenderam suas seleções na última Data Fifa, mas retornaram a tempo ao Brasil e estão à disposição da comissão técnica no banco de reservas. Já o capitão Gustavo Gómez, que atuou na Malásia, está fora.
Abel Ferreira escalou assim o time para Palmeiras x Bragantino: Weverton; Giay, Micael, Murilo e Piquerez; Bruno Fuchs, Andreas Pereira e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Mauricio e Vitor Roque.
Fernando Seabra definiu esse Massa Bruta: Lucão; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodriguez e Vanderlan; Gabriel, Eric Ramires e Juninho Capixaba; John John, Lucas Barbosa e Thiago Borbas.
