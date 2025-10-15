menu hamburguer
Fora de Campo

PC Oliveira esclarece polêmica de arbitragem em Palmeiras x Bragantino

Equipes estão se enfrentando na noite desta quarta-feira (15)

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 15/10/2025
19:52
PC Oliveira apontou erro capital de arbitragem no Brasileirão (Foto: Reprodução: Sportv)
imagem cameraPC Oliveira esclareceu a polêmica (Foto: Reprodução Sportv)
  Matéria
  Mais Notícias

O consultor de arbitragem da Globo, PC Oliveira, esclareceu a polêmica de arbitragem na partida entre Palmeiras x Bragantino, nesta quarta-feira (15). Até aqui, os visitantes vão vencendo por 1 a 0, com gol marcado por Jhon Jhon.

Aos 35 minutos, depois de um cruzamento, a bola resvalou no braço do zagueiro Bruno Fuchs, na área do Verdão. Klaus foi chamado pelo VAR e assinalou pênalti para o Bragantino contra o Palmeiras.

➡️Atitude do Palmeiras no duelo contra o RB Bragantino repercute

Na transmissão, o narrador Everaldo Marques esclareceu que PC Oliveira concordou com a marcação do pênalti em Palmeiras x Bragantino.

- Para o nosso consultor de arbitragem, o braço do Bruno Fuchs está muito aberto e o pênalti foi bem marcado. E não houve falta do Guzmán Rodríguez na disputa pelo alto com o Bruno Fuchs - disse Everaldo Marques.

PC Oliveira concordou com a arbitragem em Palmeiras x Bragantino (Foto: Reprodução)
Veja o lance polêmico

Escalações de Palmeiras e Bragantino

Abel Ferreira contou com alguns retornos para a partida entre Palmeiras e Bragantino. Murilo e Micael formam dupla de zaga, com Piquerez pela esquerda e Giay na direita. Bruno Fuchs, por sua vez, segue improvisado como volante ao lado de Veiga e Andreas Pereira no meio. Felipe Anderson, Mauricio e Roque fecham o time.

Emiliano Martínez, Aníbal Moreno, Facundo Torres e Flaco López defenderam suas seleções na última Data Fifa, mas retornaram a tempo ao Brasil e estão à disposição da comissão técnica no banco de reservas. Já o capitão Gustavo Gómez, que atuou na Malásia, está fora.

Abel Ferreira escalou assim o time para Palmeiras x Bragantino: Weverton; Giay, Micael, Murilo e Piquerez; Bruno Fuchs, Andreas Pereira e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Mauricio e Vitor Roque.

Fernando Seabra definiu esse Massa Bruta: Lucão; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodriguez e Vanderlan; Gabriel, Eric Ramires e Juninho Capixaba; John John, Lucas Barbosa e Thiago Borbas.

circulo com pontos dentroTudo sobre

  Matéria
  Mais Notícias