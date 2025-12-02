O Primavera SAF oficializou a efetivação de Rafael Marques como treinador para a disputa do Campeonato Paulista de 2026. O profissional chegou ao clube em 2022, ainda como jogador, para a disputa da Série A2. No ano seguinte, iniciou a transição para se tornar auxiliar-técnico, atuando ao lado dos treinadores que passaram pelo Fantasma.

Em 2024, Rafael Marques comandou interinamente a equipe nas últimas rodadas da Série A2, somando duas vitórias e um empate, resultados fundamentais para garantir a permanência na divisão.

O Primavera também reforçou a comissão técnica que trabalhará ao lado do treinador. Além da permanência do preparador físico Tiago Novato, o clube contratou Tony Carvalho, Antônio Santos, Gabriel Silva e Vitor Dellagiustina.

Tony, de 39 anos, iniciou sua trajetória como treinador nas categorias de base do Cruzeiro. Em 2025, acumulou 22 vitórias e oito empates em quarenta jogos à frente do Sub-17 e chega para ser o novo auxiliar fixo do clube.

Gabriel Silva chegou ao Primavera em 2023, ainda como jogador, e defendeu a equipe na Copa Paulista de 2025. Agora, o ex-zagueiro inicia sua trajetória como auxiliar-técnico na comissão de Rafael Marques.

Antônio será o preparador de goleiros e acumula passagens por Cuiabá, São Paulo e Portuguesa.

Vitor Dellagiustina é analista de desempenho e participou da campanha do acesso à elite do Paulistão. Agora, retorna ao Fantasma para integrar a comissão na disputa do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil.

Adversários do Primavera SAF no Paulistão: São Paulo, Novorizontino, Mirassol, Guarani, Portuguesa, Noroeste, Botafogo e Capivariano.

Rafael Marques, novo técnico do Primavera (Foto: Marianna Oyama/ Primavera SAF)

Carreira de Rafael Marques

Rafael Marques, de 42 anos, teve passagens de destaque por Palmeiras, Botafogo, Cruzeiro e Sport.

Pelo Palmeiras, disputou 101 jogos e marcou 21 gols em duas passagens: a primeira em 2004 e a segunda entre 2015 e 2016, período em que conquistou a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro.

No Botafogo, marcou 19 gols em 73 partidas entre 2012 e 2013, participando da conquista do Campeonato Carioca de 2013. Pelo Cruzeiro, foi campeão estadual em 2018.