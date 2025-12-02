menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Ex-Palmeiras e Botafogo, Rafael Marques é anunciado como técnico de time do Paulistão

Profissional é efetivado para liderar projeto da equipe na temporada de 2026

e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 02/12/2025
11:13
Atualizado há 5 minutos
Rafael Marques passou pelo Palmeiras (Foto: Marcelo D. Sants/FramePhoto/Gazeta Press)
imagem cameraRafael Marques passou pelo Palmeiras (Foto: Marcelo D. Sants/FramePhoto/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Primavera SAF oficializou a efetivação de Rafael Marques como treinador para a disputa do Campeonato Paulista de 2026. O profissional chegou ao clube em 2022, ainda como jogador, para a disputa da Série A2. No ano seguinte, iniciou a transição para se tornar auxiliar-técnico, atuando ao lado dos treinadores que passaram pelo Fantasma.

continua após a publicidade

Relacionadas

Em 2024, Rafael Marques comandou interinamente a equipe nas últimas rodadas da Série A2, somando duas vitórias e um empate, resultados fundamentais para garantir a permanência na divisão.

O Primavera também reforçou a comissão técnica que trabalhará ao lado do treinador. Além da permanência do preparador físico Tiago Novato, o clube contratou Tony Carvalho, Antônio Santos, Gabriel Silva e Vitor Dellagiustina.

continua após a publicidade

➡️FPF define confrontos e formato do Paulistão 2026; confira

Tony, de 39 anos, iniciou sua trajetória como treinador nas categorias de base do Cruzeiro. Em 2025, acumulou 22 vitórias e oito empates em quarenta jogos à frente do Sub-17 e chega para ser o novo auxiliar fixo do clube.

Gabriel Silva chegou ao Primavera em 2023, ainda como jogador, e defendeu a equipe na Copa Paulista de 2025. Agora, o ex-zagueiro inicia sua trajetória como auxiliar-técnico na comissão de Rafael Marques.

continua após a publicidade

Antônio será o preparador de goleiros e acumula passagens por Cuiabá, São Paulo e Portuguesa.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Vitor Dellagiustina é analista de desempenho e participou da campanha do acesso à elite do Paulistão. Agora, retorna ao Fantasma para integrar a comissão na disputa do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil.

Adversários do Primavera SAF no Paulistão: São Paulo, Novorizontino, Mirassol, Guarani, Portuguesa, Noroeste, Botafogo e Capivariano.

Rafael Marques, novo técnico do Primavera (Foto: Marianna Oyama/ Primavera SAF)
Rafael Marques, novo técnico do Primavera (Foto: Marianna Oyama/ Primavera SAF)

Carreira de Rafael Marques

Rafael Marques, de 42 anos, teve passagens de destaque por Palmeiras, Botafogo, Cruzeiro e Sport.

Pelo Palmeiras, disputou 101 jogos e marcou 21 gols em duas passagens: a primeira em 2004 e a segunda entre 2015 e 2016, período em que conquistou a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro.

No Botafogo, marcou 19 gols em 73 partidas entre 2012 e 2013, participando da conquista do Campeonato Carioca de 2013. Pelo Cruzeiro, foi campeão estadual em 2018.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias