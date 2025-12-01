Zinho aponta diferença entre Flamengo e Palmeiras na final da Libertadores: 'É nítido'

Após a conquista inédita do tetracampeonato da Libertadores para um clube brasileiro, o comentarista Zinho destacou que a principal diferença entre Flamengo e Palmeiras na grande decisão foi a confiança dos jogadores. Segundo ele, a equipe rubro-negra chegou mais inteira em relação ao rival.

Na visão de Zinho, a vantagem construída na reta final do Campeonato Brasileiro deu uma moral muito grande para a equipe de Filipe Luís. Por outro lado, o ex-jogador destacou que o Palmeiras entendeu que estava encarando uma equipe melhor e por isso não buscou anular o adversário durante os 90 minutos.

- É nítido que para chegar em uma decisão, o Flamengo chegou mais inteiro, com mais confiança. Além de estar com a mão na taça do Campeonato Brasileiro, o Maracanã vai ficar pequeno na quarta-feira, contra o Ceará, que o time vai comemorar o título da Libertadores com seu torcedor e provavelmente o Campeonato Brasileiro. Isso deu uma moral muito grande para o Flamengo chegar na grande decisão, eles vinham oscilando durante essa temporada, mas o momento que o Palmeiras chegou foi em invés de baixa, com cobrança. Mesmo com as declarações do Abel, não foi um Palmeiras que ousou, foi um Palmeiras que buscou anular o adversário. Ou seja, entendeu que do outro lado tinha um time melhor e por isso o Flamengo venceu - comentou Zinho, ex-jogador de Flamengo e Palmeiras.

Além do tetra da Libertadores, o Flamengo pode levantar outra taça ainda nesta semana. Em caso de vitória contra o Ceará, nesta quarta-feira (3), no Maracanã, a equipe rubro-negra irá se sagrar eneacampeão brasileiro.

Cena entre Danilo e Vitor Roque 'previu' gol do título do Flamengo contra o Palmeiras

Herói do tetracampeonato da Libertadores, o zagueiro Danilo entrou para a história do Flamengo e se tornou o primeiro jogador a marcar em uma final continental, ao lado de Zico e Gabigol. Após a conquista, os torcedores repercutiram uma cena do jogador com o atacante Vitor Roque, do Palmeiras, minutos antes do gol que garantiu o título.

No decorrer da segunda etapa, Vitor Roque chamou a atenção de Danilo e mostrou que o patch com o número de conquistas do Flamengo na Libertadores estava soltando. Sem pensar duas vezes, o zagueiro arrancou o adesivo de sua camisa e seguiu focado na decisão.

Logo após a cena inusitada, Danilo marcou o gol do título rubro-negro contra o Palmeiras. Após o lance, os torcedores destacaram que o jogador do Palmeiras avisou que o zagueiro entraria para a história do Flamengo.