Arrascaeta quebra silêncio após demissão de Filipe Luís do Flamengo

O meio-campista Giorgian de Arrascaeta se pronunciou após a demissão de Filipe Luís do cargo técnico do Flamengo na madrugada desta terça-feira (3). A passagem do jovem treinador chegou ao fim após a goleada por 8 a 0 sobre o Madureira, na semifinal do Campeonato Carioca.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Nas redes sociais, o meia uruguaio enviou mensagens de apoio a Filipe Luís, destacando valores como lealdade, respeito e amizade e agradecendo pelo período de trabalho em conjunto no clube rubro-negro. Juntos, ambos conquistaram diversos títulos, como três Libertadores, três Campeonatos Brasileiros e duas Copas do Brasil.

— Em um mundo onde tudo passa rápido e nada é para sempre, a lealdade, o respeito e a amizade verdadeira valem ouro. E você é isso. A vida me ensinou que os valores não se negociam, e você é exemplo disso: humildade, compromisso e coração. Você sempre será um dos nossos, Fili — escreveu Arrascaeta para o ex-técnico do Flamengo.

continua após a publicidade

Filipe Luís recebeu a notícia de demissão do Flamengo após a coletiva de imprensa

O técnico Filipe Luís recebeu a notícia da sua demissão ao término da coletiva de imprensa. Ele foi comunicado pela diretoria por meio de José Boto, diretor de futebol do clube carioca. A reportagem do Lance! apurou que, anteriormente, não existia qualquer comunicado ou possibilidade prévia do desligamento.

Supercampeão como jogador, Filipe Luís também cravou o seu nome na história do clube como treinador. No total, são 63 vitórias, 23 empates e 15 derrotas em 101 jogos.

continua após a publicidade

➡️ Bastidores: entenda como Filipe Luís foi comunicado da sua demissão do Flamengo

Filipe Luís na vitória do Flamengo sobre o Madureira pela semifinal do Carioca (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Gazeta Press)

Comunicado oficial do clube

— O Clube de Regatas do Flamengo informa que, a partir desta terça-feira (3), Filipe Luís não seguirá no comando técnico da equipe profissional. Com ele, deixam o clube também Ivan Palanco (auxiliar técnico) e Diogo Linhares (preparador físico). O Flamengo agradece ao ex-atleta e técnico Filipe Luís por tudo o que foi conquistado e compartilhado nesta jornada. O clube deseja sucesso e muita sorte na continuidade de sua trajetória profissional. Clube de Regatas do Flamengo — publicou o Flamengo sobre Filipe Luís.

🤑 Aposte em gols do Flamengo na temporada 2026! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.