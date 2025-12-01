Jornalista critica final da Libertadores entre Palmeiras x Flamengo: 'Parecia tênis'

O Flamengo se tornou tetracampeão da Libertadores no último sábado (29), em Lima, no Peru, ao vencer o Palmeiras. Ao analisar a qualidade da decisão, o jornalista Marcelo Bechler, da TNT Sports, criticou a postura dos dois times.

continua após a publicidade

➡️ Eric Faria elogia atuação de titular do Flamengo após título da Libertadores: 'Um monstro'

Durante o programa "De Placa", desta segunda-feira (1), o comunicador afirmou que a partida foi muito ruim. No meio da crítica, Marcelo Bechler chegou a comparar o confronto entre os clubes brasileiros com uma partida de tênis.

— O jogo foi ruim. Tem aquele negócio de que as finais não são para jogar, mas sim, para ganhar. Os dois times levaram isso muito a sério. Não estou diminuindo o título do Flamengo. O flamenguista não tem que achar que é menos campeão porque a final foi ruim. Não é sobre isso — iniciou o jornalista, antes de completar.

continua após a publicidade

— É um jogo muito esquecível. A outra final de Lima, com os gols do Gabigol, e até a outra decisão entre Palmeiras e Flamengo, com o escorregão do Andreas. Esses jogos, tem muita mais coisa para se lembrar. Dessa final, temos o lance do Pulgar, o gol do Danilo e a bola do Vitor Roque. Tem três lances. De resto, parecia um jogo de tênis, bola para um lado e para o outro — concluiu.

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Flamengo campeão

Em campo, a decisão da Libertadores de 2025 foi marcada pela disputa física. Com poucas chances de gols para ambos os lados, a equipe de Filipe Luís se tornou campeã pela vitória de 1 a 0, com gol de Danilo. O zagueiro balançou as redes aos 67 minutos, ao subir mais alto que a defesa alviverde em uma cobrança de escanteio.

continua após a publicidade

Com a conquista, o Flamengo se tornou o primeiro time brasileiro a conquistar quatro taças da Libertadores. As conquistas passadas aconteceram em 1981, 2019 e 2022. Palmeiras, Grêmio, São Paulo e Santos seguem com três títulos do principal torneio da América do Sul.