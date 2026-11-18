O ex-atacante Leandro Pereira iniciou uma nova etapa no futebol após anunciar sua aposentadoria dos gramados. Aos 35 anos, o antigo jogador do Palmeiras assumiu o cargo de diretor executivo do Agro Esporte Clube, projeto de Sociedade Anônima do Futebol (SAF) sediado em Catalão, Goiás. A chegada marca o início de sua trajetória na gestão esportiva.

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Com passagens por clubes importantes do futebol brasileiro e experiências internacionais, Leandro pretende utilizar o conhecimento adquirido dentro de campo para contribuir com o desenvolvimento do novo projeto. O Agro EC é resultado da união entre o Abecat, equipe que já disputava o Campeonato Goiano, e um grupo de investidores ligados ao agronegócio.

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A nova estrutura tem objetivos ambiciosos para os próximos anos. Em 2027, o clube estará na primeira divisão do Campeonato Goiano e disputará a Série D do Campeonato Brasileiro. A diretoria trabalha para consolidar a equipe entre as principais forças estaduais e buscar espaço nas divisões nacionais.

— Começar a desenhar meu pós-carreira ao lado de um projeto sério como o do Agro EC é um passo muito importante para mim. O clube vem construindo uma base sólida, profissional e com ambições muito claras. Estar na elite do futebol goiano e na Série D em 2027 mostra o tamanho da responsabilidade e do potencial que temos pela frente. Chego para somar com a minha experiência dentro do futebol e ajudar a consolidar um futuro próspero para o Agro EC dentro e fora de campo — afirmou o novo diretor executivo.

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Agro EC disputará Série D e elite do Goianão em 2027

Antes de passar a integrar o projeto como Agro EC, a equipe atuava sob o nome de Abecat e disputou as duas últimas edições da primeira divisão estadual. Em 2025, terminou o Campeonato Goiano na oitava posição.

Na temporada seguinte, o clube apresentou uma campanha melhor e encerrou a classificação geral na quinta colocação, alcançando as quartas de final. O desempenho garantiu a vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2027.

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Com a chegada dos investidores e a formação da SAF, a expectativa é ampliar a estrutura administrativa e esportiva para sustentar o crescimento do clube nas próximas temporadas.

Leandro Pereira assume cargo de diretor executivo em SAF do futebol goiano (Foto: Divulgação)

Leandro Pereira construiu carreira com títulos no Brasil e no exterior

Leandro Pereira anunciou a aposentadoria na terça-feira (27), aos 35 anos. Revelado pela Ferroviária, o atacante passou por equipes como Portuguesa, Chapecoense, Sport, Paraná e Botafogo-SP, além de defender clubes da Bélgica, do Japão e do Irã.

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O período de maior destaque no futebol brasileiro aconteceu com a camisa do Palmeiras, entre 2015 e 2016. Pelo clube paulista, disputou 39 partidas e marcou 11 gols, participando das campanhas dos títulos da Copa do Brasil de 2015 e do Campeonato Brasileiro de 2016.

A trajetória internacional também foi marcada por conquistas. Pelo Club Brugge, da Bélgica, venceu o campeonato nacional na temporada 2015/16. Já no Sport, conquistou o Campeonato Pernambucano de 2017. No Persepolis, do Irã, levantou o Campeonato Iraniano e a Copa do Irã na temporada 2022/23.

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