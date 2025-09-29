Ex-Flamengo e Palmeiras volta a jogar após um ano e se emociona

O lateral-esquerdo Jorge, ex-Flamengo, Palmeiras e Santos, se emocionou após atuar na vitória do Remo por 4 a 2 sobre o CRB, no domingo (28), no Mangueirão, pela 29ª rodada da Série B. O jogador não entrava em campo há mais de um ano.

O atleta de 29 anos estava sem clube desde a saída do CRB, no final da Segundona do ano passado. A última vez que entrou em campo foi em 15 de setembro de 2024.

Apresentado há três semanas, Jorge já tinha ficado no banco de reservas contra o Volta Redonda e ganhou a primeira oportunidade com Guto Ferreira, técnico recém-chegado. O lateral foi titular e atuou durante toda a partida, justamente contra o ex-clube.

- Difícil. É só Deus, velho. É muito Deus na minha vida, só Deus sabe o que eu passei. Todo atleta tem seus níveis altos e baixos, mas, diante de uma lesão, tem que ser muito forte mentalmente. Talvez, se não tivesse a família do meu lado, como eu tenho a minha, uma pessoa que eu sempre me dediquei, que foi meu pai, que está sempre comigo, desde sempre. É um dos caras que mais acreditou em mim até o final - afirmou, ainda do gramado.

Jorge teve lesão temida em treino

Jorge viveu um drama em fevereiro de 2023, pelo Fluminense, quando sofreu a lesão mais temida pelos atletas: ligamento cruzado anterior (LCA), do joelho direito. A contusão aconteceu em um treino, e ele não entrou mais em campo naquele ano - foram quatro jogos até aquele momento.

Após se recuperar, na temporada seguinte, o jogador retornou ao Palmeiras, mas não seria aproveitado pelo técnico Abel Ferreira. Ele até chegou a ser contratado pelo Santos, mas sequer foi relacionado no Paulistão.

Em abril, o lateral rescindiu o contrato com o Verdão, que iria até o final de 2025. Logo em seguida, Jorge assinou com CRB e fez 10 jogos, sendo três como titular, e não renovou o vínculo.

Durante 2025, ele teve sondagens de times do Brasil e do exterior, mas optou por treinar individualmente no primeiro semestre e esperar pelo próximo passo. A decisão de atuar no Azulino passou pelo executivo de futebol Marcos Braz, em Flamengo, clube que o revelou em 2015.

- Praticamente dois anos sem poder sentir essa emoção de estar em campo, me dando alegria de sentir o que é futebol, e eu pude concluir o jogo inteiro após muitas pessoas me darem como aposentado. Mas eu jamais acreditei nessas palavras e eu pude provar que estou de volta e posso dar muito mais para o Remo - finalizou.

Carreira de Jorge

Criado e revelado pelo Flamengo, Jorge ficou dois anos no profissional e foi vendido em janeiro de 2017 ao Monaco, da França. A negociação ficou em 8,5 milhões de euros (R$ 28,8 milhões, na cotação da época).

No time francês, foram dois gols e duas assistências em 32 jogos. Em 2019, ele foi emprestado ao Porto e, posteriormente, ao Santos, quando voltou a jogar bem sob o comando de Jorge Sampaoli.

No ano seguinte, Jorge voltou ao Monaco, fez dois jogos e foi novamente emprestado, dessa vez para o Basel, da Suíça, onde entrou em campo apenas cinco vezes. Em 2021, o Palmeiras o contratou em definitivo e sem custos.

Com a camisa alverde, foram 31 partidas, e empréstimos ao Fluminense e Santos até a rescisão no passado. Depois, o lateral jogou pelo CRB e acertou com Remo.

Remo na Série B

Com a vitória diante do CRB, o Remo pulou para a oitava colocação, com 42 pontos. A distância para o Coritiba, último time dentro do G-4 e que ainda joga na rodada, é de cinco pontos. Faltam nove rodadas para o fim da Série B.