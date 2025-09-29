Ex-Flamengo e Palmeiras volta a jogar após um ano e se emociona
Jorge jogou os 90 minutos de Remo x CRB, pela Sére B
- Matéria
- Mais Notícias
O lateral-esquerdo Jorge, ex-Flamengo, Palmeiras e Santos, se emocionou após atuar na vitória do Remo por 4 a 2 sobre o CRB, no domingo (28), no Mangueirão, pela 29ª rodada da Série B. O jogador não entrava em campo há mais de um ano.
Relacionadas
- Futebol Nacional
Emprestado pelo Botafogo, Diego Hernández brilha pelo Remo
Futebol Nacional29/09/2025
- Fora de Campo
Ex-BBB detona Marcos Braz, dirigente do Remo: ‘Veio andar de lancha com as do job’
Fora de Campo27/09/2025
- Futebol Nacional
Remo demite ex-Corinthians e acerta com ‘rei do acesso’ para reta final da Série B
Futebol Nacional22/09/2025
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
O atleta de 29 anos estava sem clube desde a saída do CRB, no final da Segundona do ano passado. A última vez que entrou em campo foi em 15 de setembro de 2024.
Apresentado há três semanas, Jorge já tinha ficado no banco de reservas contra o Volta Redonda e ganhou a primeira oportunidade com Guto Ferreira, técnico recém-chegado. O lateral foi titular e atuou durante toda a partida, justamente contra o ex-clube.
- Difícil. É só Deus, velho. É muito Deus na minha vida, só Deus sabe o que eu passei. Todo atleta tem seus níveis altos e baixos, mas, diante de uma lesão, tem que ser muito forte mentalmente. Talvez, se não tivesse a família do meu lado, como eu tenho a minha, uma pessoa que eu sempre me dediquei, que foi meu pai, que está sempre comigo, desde sempre. É um dos caras que mais acreditou em mim até o final - afirmou, ainda do gramado.
Jorge teve lesão temida em treino
Jorge viveu um drama em fevereiro de 2023, pelo Fluminense, quando sofreu a lesão mais temida pelos atletas: ligamento cruzado anterior (LCA), do joelho direito. A contusão aconteceu em um treino, e ele não entrou mais em campo naquele ano - foram quatro jogos até aquele momento.
Após se recuperar, na temporada seguinte, o jogador retornou ao Palmeiras, mas não seria aproveitado pelo técnico Abel Ferreira. Ele até chegou a ser contratado pelo Santos, mas sequer foi relacionado no Paulistão.
Em abril, o lateral rescindiu o contrato com o Verdão, que iria até o final de 2025. Logo em seguida, Jorge assinou com CRB e fez 10 jogos, sendo três como titular, e não renovou o vínculo.
Durante 2025, ele teve sondagens de times do Brasil e do exterior, mas optou por treinar individualmente no primeiro semestre e esperar pelo próximo passo. A decisão de atuar no Azulino passou pelo executivo de futebol Marcos Braz, em Flamengo, clube que o revelou em 2015.
- Praticamente dois anos sem poder sentir essa emoção de estar em campo, me dando alegria de sentir o que é futebol, e eu pude concluir o jogo inteiro após muitas pessoas me darem como aposentado. Mas eu jamais acreditei nessas palavras e eu pude provar que estou de volta e posso dar muito mais para o Remo - finalizou.
Carreira de Jorge
Criado e revelado pelo Flamengo, Jorge ficou dois anos no profissional e foi vendido em janeiro de 2017 ao Monaco, da França. A negociação ficou em 8,5 milhões de euros (R$ 28,8 milhões, na cotação da época).
No time francês, foram dois gols e duas assistências em 32 jogos. Em 2019, ele foi emprestado ao Porto e, posteriormente, ao Santos, quando voltou a jogar bem sob o comando de Jorge Sampaoli.
No ano seguinte, Jorge voltou ao Monaco, fez dois jogos e foi novamente emprestado, dessa vez para o Basel, da Suíça, onde entrou em campo apenas cinco vezes. Em 2021, o Palmeiras o contratou em definitivo e sem custos.
Com a camisa alverde, foram 31 partidas, e empréstimos ao Fluminense e Santos até a rescisão no passado. Depois, o lateral jogou pelo CRB e acertou com Remo.
Remo na Série B
Com a vitória diante do CRB, o Remo pulou para a oitava colocação, com 42 pontos. A distância para o Coritiba, último time dentro do G-4 e que ainda joga na rodada, é de cinco pontos. Faltam nove rodadas para o fim da Série B.
- Matéria
- Mais Notícias