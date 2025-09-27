Hadson Nery, o Hadballa, torcedor e ex-jogador do Paysandu, atacou o atual executivo de futebol do Remo, Marcos Braz, nas redes sociais, com críticas ao trabalho do dirigente no clube rival. Em seu Instagram, o ex-BBB chamou o dirigente de "cheira p..." e afirmou que está no Pará para "andar de lancha com as do job".

- Deve ser muito escroto ser remista. Idolatram um cheira p... desses para fazer futebol, que só veio para Belém fazer bussines e andar de lancha com as do job… daí faz uma folha de 5 milhões mês e estão em 10° colocado (clube é atual 12º colocado da Série B, com 39 pontos), torcida gigante, porém, time pequeno - escreveu Hadballa.

Ao final da postagem, o ex-BBB generalizou e usou "dirigentes" no plural para falar sobre a "incompetência do futebol paraense". Confira a publicação abaixo.

Foto: Reprodução/Instagram

Em junho deste ano, o ex-vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz foi apresentado nesta tcomo novo executivo de futebol do Remo. O dirigente assumiu o cargo que era de Sérgio Papellin, que deixou o Leão do Norte ao aceitar proposta do Fortaleza.

Braz deixou o Rubro-Negro em dezembro, com o fim da gestão de Rodolfo Landim e a chegada do novo presidente do clube, Luiz Eduardo Baptista, o Bap. Ele tem a missão de levar o Remo de volta à elite do Campeonato Brasileiro.

