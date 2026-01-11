Conteúdo Especial

A chegada de Martín Anselmi ao corpo técnico do Botafogo deu à SAF profissionais melhor formados, diferente da comissão anterior. Um que chegou ao Rio de Janeiro com peso foi o preparador de goleiro argentino Darío Herrera, de 42 anos, que tem no currículo títulos de peso pela seleção de seu país e muita experiência para contribuir no novo trabalho.

Darío Herrera acumula passagens por clubes tradicionais da Argentina, como Quilmes, Racing e Independiente. O preparador de goleiros se juntou à comissão de Anselmi em 2024, no Cruz Azul, do México, e o acompanha desde então — antes do Botafogo, o técnico trabalhou no FC Porto, de Portugal.

O novo profissional do Botafogo trouxe na bagagem longa passagem pela seleção da Argentina, tanto na base quanto no profissional. Ao todo, foram cinco anos à serviço da Associação do Futebol Argentino, a AFA.

Neste período, conquistou título sul-americano com a categoria sub-17, Jogos Pan-Americanos de 2019, em Lima, da Copa América em 2021, vencida na final contra o Brasil, no Maracanã, e foi chamado para a comissão de Scaloni no título da Copa do Mundo, em 2022, no Catar.

Darío Herrera com a seleção principal da Argentina na Copa de 2022 (Foto: Reprodução)

Caminhada no Botafogo

Agora no Botafogo, Darío Herrera comentou sobre a importância do alinhamento de ideias com Martín Anselmi e elogiou a estrutura do Glorioso no CT Lonier.

— Foi importante poder incorporar os conceitos que Martín queria sobre os goleiros, em relação à metodologia e ao plano de jogo. Encontrei aqui instalações muito agradáveis, onde a equipe de performance, a área médica, análise de vídeo, a área esportiva demonstraram toda disposição para podermos trabalhar de maneira muito confortável, estamos muito à vontade — disse o preparador de goleiros do clube, à Botafogo TV.

No elenco Alvinegro, Herrera estará ao lado de Marcelo Grimaldi, preparador de goleiros da comissão técnica permanente da SAF. Juntos, comandam os treinos com Neto, Léo Linck, Raul e Cristhian Loor de olho na temporada de 2026. A integração é ponto importante.

— Conheci o Marcelo Grimaldi, que é o treinador de goleiros do clube, conversamos sobre a metodologia de trabalho já no primeiro dia e, na verdade, temos uma metodologia muito similar e estou muito feliz de poder trabalhar com ele. Para os goleiros desta instituição, vai ser um ótimo lugar para trabalhar e vamos alcançar grandes resultados.

A comissão técnica de Martín Anselmi chegou após Davide Ancelotti, por divergências com a diretoria, deixar o cargo. O Botafogo estreia na temporada nesta quinta-feira (15), contra a Portuguesa, às 19h, pela primeira rodada do Campeonato Carioca.