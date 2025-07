Após desperdiçar chances de ampliar o marcador em um ótimo primeiro tempo, o Botafogo fez uma péssima segunda etapa e acabou levando o empate do Corinthians. O tropeço em casa mostra problemas da equipe, que repetiu o roteiro no Campeonato Brasileiro jogando em casa.

continua após a publicidade

➡️ Textor explica problemas na França e garante Botafogo bem administrado

O Glorioso abriu o placar aos 24 do primeiro tempo, com Arthur Cabral, quando atingiu 80% de posse de bola. Partida controlada, boas chances criadas, mas faltou frieza no terço final.

Foi apenas o quarto jogo sob o comando de Davide Ancelotti, que claramente estabeleceu um padrão. Jogo agressivo, marcação com pressão no campo do adversário e a necessidade de ter a bola para comandar as ações. No entanto, foi o segundo em casa com dificuldade em balançar a rede.

continua após a publicidade

Como comparação, fica o empate sem gols com o Vitória em cenário parecido. Primeiro tempo dominante, levando muito perigo à meta adversária, mas com a intensidade baixando muito após retorno do intervalo.

Botafogo ficou apenas no empate com o Corinthians no Nilton Santos (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

O conjunto funciona no automático pelo estilo proposto e na força máxima, com os titulares. Toque de bola, avanço, perde-pressiona e agressividade. Quando a parte física pesou, novamente se peças no banco não corresponderam.

continua após a publicidade

Opções do Glorioso pouco colaboram

Contra o Corinthians, Santiago Rodríguez e Savarino, principais jogadores com características de criação como opção, não renderam entrando no segundo tempo. Cabral, referência no ataque, tentou participar recuando mais para buscar o jogo como um pivô. Em vão. As alterações do Timão, com entrada de titulares poupados devido ao clássico com o Palmeiras na Copa do Brasil no meio da semana, surtiram efeito. E a "bola puniu", como diz o ditado.

O gol de Memphis aos 38 minutos deixou no Botafogo o gosto amargo de pontos preciosos perdidos no Nilton Santos. A correção é urgente para manter-se na briga pelo título.

📲 Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

O próximo desafio no Brasileirão é no dia 3/8 (próximo domingo), contra o Cruzeiro, novamente no Nilton Santos. Antes, na terça-feira (29), a equipe volta a campo também em casa para o duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Red Bull Bragantino.