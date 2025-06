A partida entre Portuguesa-SP e Nova Iguaçu-RJ, válida pela Série D do Brasileirão, foi paralisada por conta de uma briga generalizada entre os jogadores das duas equipes. No final, a equipe paulista venceu por 1 a 0, com um gol contra de Sidney.

Na ocasião, o zagueiro Eduardo, da Lusa, e o atacante Fernadinho, do Orgulho da Baixada, trocaram socos em campo. Além disso, o árbitro da jogo também expulso Xandinho, que também participou do entreveiro dando uma voadora do defensor rival.

A partida ficou paralisada e os três atletas foram expulsos. Após a paralisação, a equipe paulista marcou o gol decisivo do encontro, que foi marcado contra pelo zagueiro após contra-ataque puxado Iago Dias.

Briga, resultado e contexto

Com a vitória, a Portuguesa chegou aos 17 pontos e lidera o Grupo A6 da Série D, com cinco pontos de vantagem sobre o vice-líder Rio-Branco-ES. Além disso, abriu seis pontos para o primeiro time do G-4, que é o Água Santa.

A Lusa volta a campo no próximo sábado, quando vai enfrentar o Pouso Alegre-MG, fora de casa, em partida válida pela nona rodada da fase de grupos da Série D.

A equipe comandada por Cauan de Almeida, ex-América-MG, busca deixar a última divisão do futebol brasileiro e dar prosseguimento ao ambicioso projeto da SAF do clube, que ainda inclui voltar a Série A no ano de 2025. Fora isso, o porjeto também promete reformar o estádio Canindé em uma arena multiuso.

A Lusa não disputa a primeira divisão do futebol brasileiro desde 2013, quando foi rebaixada após ser punida com a perda de quatro pontos pela escalação irregular do volante Heverton. Desde esse momento, a equipe empilhou quedas de divisões.

Nos últimos dois anos, a Portuguesa voltou a disputar a Série A1 do Campeonato Paulista. Além disso, voltou a jogar uma Copa do Brasil.

