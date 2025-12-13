Torneio amador tem confusão generalizada, e ex-Corinthians é agredido por torcedores

A decisão da 60ª Taça Paraná, torneio amador entre equipes do estado, terminou sem campeão e marcada por confusão generalizada neste sábado (13), no Estádio José Carlos de Oliveira Sobrinho, durante o duelo entre Capão Raso e Trieste.

Após dois empates por 1 a 1, a definição do campeão foi para os pênaltis. Antes da última cobrança do Trieste, que poderia decidir a eliminatória, jogadores de ambos os clubes trocaram agressões, seguidas pela invasão de torcedores no gramado, o que levou a equipe de arbitragem a suspender o confronto por falta de segurança.

Agora, o desfecho da competição será definido por decisão do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD), que irá analisar e julgar o incidente.

Ex-Corinthians é levado ao hospital

Após confusão generalizada no gramado, o atacante Bill, com passagem pelo Corinthians, foi agredido por torcedores e encaminhado a um hospital da região para atendimento médico, segundo informou a imprensa local.

Com a invasão de torcedores no campo, parte dos jogadores correu às pressas para a área interna do estádio, enquanto outros pularam os muros para escapar. Os que permaneceram no local, como Bill e Jair, ambos do Trieste, acabaram agredidos.

A confusão aumentou após a chegada do policiamento ao local, que precisou usar força para conter o tumulto.

Confusão generalizada em partida da 60ª Taça Paraná (Foto: Reprodução)

Disputa por pênaltis

As duas equipes converteram as primeiras cobranças, com Jhow marcando para o Capão Raso e Tilly anotando para o Trieste. Na sequência, Yan Santos acertou a trave, enquanto Baroni desperdiçou ao chutar para fora. Na terceira tentativa do Capão Raso, Léo voltou a errar, e Bill colocou o Trieste em vantagem.

A série prosseguiu com a conversão de Fortuna para o Capão Raso. Em seguida, Cristofer novamente acertou a trave. Na quinta cobrança, Marcelo Andrade recolocou o Capão Raso à frente. O Trieste ainda teria uma última oportunidade para empatar e levar a decisão para as cobranças alternadas; em caso de novo erro, o título ficaria com o Capão Raso.