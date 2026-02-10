Corinthians: Carrillo avança em recuperação e se aproxima de retorno

O meia André Carrillo voltou a participar de atividades com o elenco do Corinthians e surge como possível novidade para o confronto diante do Red Bull Bragantino. Na manhã desta terça-feira (10), no CT Dr. Joaquim Grava, o meia realizou trabalhos parciais com o grupo e deu mais um passo no processo de recuperação do incômodo no músculo adutor da perna direita.

O jogador havia ficado fora das partidas contra Capivariano e Palmeiras, pelo Paulistão, e vinha realizando tratamento interno. A presença em parte do treino aumenta a expectativa da comissão técnica quanto à utilização do atleta na terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Por outro lado, o técnico Dorival Júnior ganhou uma dor de cabeça com a possível lesão no joelho do volante José Martínez. O jogador se reapresentou na semana passada e ainda não está disponível. O Corinthians, até o momento, não se pronunciou oficialmente sobre o caso.

Atividades no campo

Em relação ao restante do grupo, a atividade começou na academia e seguiu no gramado com trabalhos de posse de bola, voltados a ajustes técnicos e táticos.

Na sequência, os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos no dérbi retornaram para a parte interna do CT, onde realizaram atividades regenerativas. Os demais atletas permaneceram no campo para exercícios de ataque contra defesa com finalizações, além de um jogo em espaço reduzido.

A preparação para o confronto diante do Red Bull Bragantino será finalizada na manhã desta quarta-feira (11). O duelo está marcado para as 20h de quinta-feira (12), na Neo Química Arena.

Dorival Júnior, técnico do Corinthians (Foto: Jhony Inácio/Agência Enquadrar/Gazeta Press) Agencia Enquadrar/Agencia Enquadrar

Calendário do Corinthians

Após enfrentar o Red Bull Bragantino, o Corinthians terá duelo decisivo contra o São Bernardo, no dia 15 de fevereiro, às 20h30, fora de casa. Com a derrota para o Palmeiras, o Timão não garantiu vaga na próxima fase do torneio regional, mas depende de uma vitória simples para avançar. Em caso de empate ou derrota, dependerá de uma combinação de resultados.

Se o Corinthians avançar, o calendário deve ser ajustado para incluir as datas dos jogos eliminatórios do torneio.

Veja abaixo os jogos:

SCCP x Bragantino - 12/02 – 20:00 - Brasileirão

São Bernardo x SCCP - 15/02 – 20:30 - Paulistão

Athletico-PR x SCCP - 19/02 – 19:30 - Brasileirão

Cruzeiro x SCCP - 25/02 – 20:00 - Brasileirão

SCCP x Coritiba - 11/03 – 21:30 - Brasileirão

Santos x SCCP - 15/03 – 16:00 - Brasileirão

Chapecoense x SCCP - 19/03 – 21:30 - Brasileirão

SCCP x Flamengo - 22/03 – 20:30 - Brasileirão

