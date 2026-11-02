Fluminense tem dez jogadores pendurados para enfrentar o Vitória

O Fluminense já se prepara para um desafio importante na reta final do Campeonato Brasileiro. Com a disputa por uma vaga direta na Libertadores, o Tricolor tem dez jogadores pendurados para o confronto com o Vitória, na próxima sexta-feira (6), às 20h (de Brasília), em Salvador, pela 34ª rodada da competição.

A situação exige atenção da comissão técnica, já que um novo cartão amarelo pode deixar jogadores suspensos para a rodada seguinte, contra o São Paulo, depois da Data Fifa. O time das Laranjeiras tem cinco partidas restantes na temporada e busca garantir a classificação para a principal competição de clubes da América do Sul.

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A lista de pendurados foi mantida após o duelo com o Internacional. Na partida, Ignácio recebeu cartão e cumprirá suspensão contra o Vitória. Por outro lado, Renê, que tinha apenas uma advertência, também foi punido e passou a integrar a relação de jogadores ameaçados de suspensão.

Veja os jogadores pendurados do Fluminense

Canobbio

Castillo

Freytes

Hulk

Martinelli

Otávio

Paulo Henrique Ganso

Renê

Samuel Xavier

Soteldo

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Ganso comemora gol de Ganso no Fluminense (Foto: Jayson Braga/Brazil Photo Press/Folhapress)

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Fluminense busca vaga direta na Libertadores

O Fluminense ocupa a quarta colocação do Campeonato Brasileiro, com 54 pontos, e tenta permanecer na zona de classificação direta para a Libertadores. O confronto com o Vitória ganha importância nesse cenário, especialmente pela proximidade do encerramento da competição.

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Após a partida em Salvador, o Tricolor terá mais quatro compromissos para definir sua posição na tabela e confirmar os objetivos traçados para a temporada.