Fluminense tem dez jogadores pendurados para enfrentar o Vitória
Tricolor pode ter desfalques por suspensão na reta final do Brasileirão
O Fluminense já se prepara para um desafio importante na reta final do Campeonato Brasileiro. Com a disputa por uma vaga direta na Libertadores, o Tricolor tem dez jogadores pendurados para o confronto com o Vitória, na próxima sexta-feira (6), às 20h (de Brasília), em Salvador, pela 34ª rodada da competição.
A situação exige atenção da comissão técnica, já que um novo cartão amarelo pode deixar jogadores suspensos para a rodada seguinte, contra o São Paulo, depois da Data Fifa. O time das Laranjeiras tem cinco partidas restantes na temporada e busca garantir a classificação para a principal competição de clubes da América do Sul.
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A lista de pendurados foi mantida após o duelo com o Internacional. Na partida, Ignácio recebeu cartão e cumprirá suspensão contra o Vitória. Por outro lado, Renê, que tinha apenas uma advertência, também foi punido e passou a integrar a relação de jogadores ameaçados de suspensão.
Veja os jogadores pendurados do Fluminense
- Canobbio
- Castillo
- Freytes
- Hulk
- Martinelli
- Otávio
- Paulo Henrique Ganso
- Renê
- Samuel Xavier
- Soteldo
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Fluminense busca vaga direta na Libertadores
O Fluminense ocupa a quarta colocação do Campeonato Brasileiro, com 54 pontos, e tenta permanecer na zona de classificação direta para a Libertadores. O confronto com o Vitória ganha importância nesse cenário, especialmente pela proximidade do encerramento da competição.
Após a partida em Salvador, o Tricolor terá mais quatro compromissos para definir sua posição na tabela e confirmar os objetivos traçados para a temporada.
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