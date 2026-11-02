Novo formato da Série B promete disputa acirrada pelo acesso; rebaixados estão praticamente definidos

A Série B do Campeonato Brasileiro entra na reta final com disputas em aberto tanto pelo acesso quanto pelas últimas vagas nos playoffs. A competição se aproxima da penúltima rodada, que será concluída nesta segunda-feira (2), com o confronto entre Goiás e CRB, às 20h30 (de Brasília). Restam seis pontos em disputa, e nenhuma equipe garantiu matematicamente a subida para a Série A.

A edição de 2026 marca a estreia do novo formato de acesso. Os dois primeiros colocados sobem diretamente para a elite do futebol brasileiro. Já os times que terminarem entre a terceira e a sexta posições disputarão playoffs em jogos de ida e volta. Os clubes com melhor campanha na primeira fase terão o mando de campo na partida decisiva, e os vencedores dos dois confrontos completarão as quatro vagas de acesso.

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O Novorizontino lidera a tabela, com 67 pontos, seguido pelo Juventude, que soma 65. O Vila Nova aparece em terceiro lugar, com 63 pontos. Com essa configuração, os dois primeiros colocados podem confirmar o acesso na próxima rodada, dependendo dos resultados.

Vila Nova, Fortaleza e Criciúma já asseguraram, no mínimo, a classificação para os playoffs. A última vaga está atualmente com o CRB, que tem 55 pontos. Sport e Atlético-GO, também com 55, seguem na disputa, assim como Goiás e São Bernardo, com 52, e Operário, com 51. A definição dos classificados promete movimentar as rodadas finais.

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Mikael, do CRB, é o artilheiro da Série B (Foto: Francisco Cedrim)

Rebaixamento está perto de ser definido

Na parte de baixo da tabela, o cenário é mais claro. Ponte Preta, América-MG e Londrina já tiveram o rebaixamento confirmado e disputarão a Série C em 2027.

O Avaí também está em situação delicada e pode ter a queda confirmada nas próximas rodadas. O clube catarinense está seis pontos atrás do Ceará, primeira equipe fora da zona de rebaixamento, justamente a pontuação máxima que ainda pode conquistar até o fim do campeonato.

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Assim, enquanto a disputa pelo acesso reúne diversos candidatos e terá o componente extra dos playoffs, a luta contra o rebaixamento se aproxima de uma definição. A próxima rodada poderá confirmar os destinos das equipes que ainda tentam escapar da queda ou conquistar uma vaga na elite nacional.