Athletico-PR anuncia ex-Santos e Corinthians como novo reforço

O Athletico-PR oficializou, nesta sexta-feira (31), a contratação do meia Giuliano, ex-Santos e Corinthians. O veterano assinou um vínculo válido até o fim de 2025, chegando sem custos ao Furacão, e é o 12º reforço anunciado para a disputa da Série B.

- Estou na minha cidade, perto da minha família, e acho que é o momento ideal para voltar (para Curitiba). Nada mais justo do que vir para um grande clube, com um grande desafio, e procurar ser uma peça importante nesta busca para voltar à elite do futebol brasileiro - disse o veterano de 34 anos.

Natural de Curitiba, Giuliano foi um dos pilares da equipe santista no Campeonato Paulista e na Série B de 2024, acumulando 12 gols e três assistências na temporada, conquistando a 2ª divisão do Brasileirão e sendo vice-artilheiro do Peixe na competição.

O meia foi revelado pelo Paraná Clube e defendeu Internacional, Grêmio e Corinthians no Brasil, além do Santos. Fora do país, passou por Zenit (Rússia), Fenerbahçe (Turquia), Al Nassr (Arábia Saudita) e Basaksehir (Turquia). Além disso, ele também tem histórico de convocações pela seleção brasileira e chegou a figurar na pré-lista para a Copa do Mundo de 2018.

Contratações do Athletico-PR para 2025

Além da chegada de Giuliano, o Athletico confirmou também, nesta semana, a contratação do atacante Kevin Velasco, do Puebla-MEX, e o retorno do goleiro Santos, que estava no Fortaleza.

O clube passa por uma reformulação para disputar a Série B do Brasileirão em 2025. Anteriormente, o clube fechou contratações de outros nomes conhecidos, como o zagueiro Léo, ex-Vasco, o volante Raul e os atacantes Luiz Fernando e Alan Kardec.

