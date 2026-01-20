O técnico Odair Hellmann admitiu que o Athletico tem tido dificuldades financeiras no mercado. O Furacão trouxe quatro jogadores, sendo dois integrados ao time de aspirantes, e tem mais um reforço encaminhado.

- A gente tem conversas, planejamentos e ideias dentro das condições que o clube tem, que vem de uma Série B e vem de uma dificuldade e recuperação financeira. É assim quando toma um tombo grande, como tomou. O dinheiro não vai surgir da noite para o dia. É uma construção em todos os pilares - avaliou o treinador, em entrevista coletiva.

Após o acesso à Série A, a diretoria rubro-negra anunciou o lateral-direito Gilberto e os volantes Alejandro García, Jadson e Juan Portilla. O volante Luiz Gustavo, ex-São Paulo, deve ser confirmado durante a semana.

Do quinteto, o Athletico investiu apenas em Juan Portilla, que custou 2,5 milhões de dólares (R$ 13,9 milhões, na cotação atual). Ele e Jadson, que veio de graça do Juventude, treinam com a equipe principal.

Já Gilberto e Alejandro García jogam o Campeonato Paranaense com um grupo Sub-20, tendo reforço de seis atletas do 'time de cima'. Eles serão avaliados durante o estadual por Odair Hellmann.

- A gente não está parado. É que a gente não fica comunicando. Tem muitas situações que o mercado comunica, mas a gente já está em outro movimento, porque acabou não acontecendo. É uma explicação para o torcedor, para que ele tenha confiança nos profissionais que estão aqui dentro, que fizeram a janela do meio do ano passado, e que estão tentando fazer essa janela com a mesma qualificação e assertividade dentro das condições que o clube tem - completou.

Athletico busca mais dois reforços

Além de encaminhar o volante Luiz Gustavo, o Athletico busca mais dois atletas neste começo de temporada: um zagueiro e um atacante de lado. O Furacão chegou a negociar com Cacá, do Corinthians, mas desistiu.

A primeira janela de transferência abriu em 5 de janeiro e se encerra em 3 de abril.

- A gente define características de posição. Volante, a gente precisava e precisa. Então, vamos fechar nesse setor. Agora, a gente já está olhando para outras funções. Mas não é porque a gente perdeu o jogo (1x0 Coritiba). Eu não vou mudar meu posicionamento com o clube, nem o clube vai mudar. Está estabelecido e a gente está buscando. É uma janela mais longa - finalizou Odair Hellmann.

O Athletico volta a campo contra o Azuriz nesta terça-feira (20), às 20h (de Brasília), no estádio Os Pioneiros, pelo Campeonato Paranaense, com o time de aspirantes. A equipe principal, que estreou na temporada derrota para o Coritiba em casa, se prepara para jogar contra o Internacional em 28 de janeiro, pela primeira rodada da Série A.