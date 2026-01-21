O Athletico informou que identificou os torcedores envolvidos em supostos atos de racismo no jogo contra o Coritiba, na Arena da Baixada, pelo Campeonato Paranaense. O trio, que teve vídeos divulgados nas redes sociais, não é sócio do Furacão.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- O Athletico Paranaense não tolera atitudes discriminatórias e reforça o compromisso de combater todo e qualquer tipo de preconceito dentro de seu estádio - afirmou o clube, em nota oficial.

De acordo com o Athletico, todas as informações e imagens foram enviadas às autoridades competentes nesta quarta-feira (21). A Polícia Civil do Paraná (PCPR), através da Delegacia Móvel de Atendimento a Futebol e Eventos (Demafe), abriu investigação no domingo (18), um dia depois do clássico.

continua após a publicidade

O órgão pretende chamar os torcedores envolvidos para prestar depoimento e esclarecer os fatos. A sede da Demafe é localizada no bairro Mercês.

Nos vídeos, em situações diferentes, três atleticanos fazem sinais com a mão em cima da pele ou imitam macaco, em supostos gestos racistas. Na súmula, a arbitragem não citou os casos.

continua após a publicidade

➡️ Mais notícias do Athletico

+Aposte no Athletico no Campeonato Paranaense!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Veja a nota do Athletico sobre casos de suposto racismo

"O Athletico Paranaense informa que identificou os torcedores suspeitos de atos de racismo na partida contra o Coritiba, no último sábado. Todas as informações e imagens foram enviadas às autoridades competentes.

Os torcedores identificados não são sócios do clube. O Athletico Paranaense não tolera atitudes discriminatórias e reforça o compromisso de combater todo e qualquer tipo de preconceito dentro de seu estádio.

Importante reiterar que além de repetidas manifestações sobre o tema, o clube possui o portal de matchday. Através do http://matchday.athletico.com.br, que pode ser acessado por meio de QR Code instalado nas cadeiras do estádio, é possível a qualquer torcedor denunciar crimes e condutas inadequadas durante as partidas".