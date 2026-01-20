De virada, Azuriz vence o Athletico pelo Campeonato Paranaense
Gralha Azul bate o Furacão em jogo agitado
De virada, o Azuriz venceu o Athletico por 2 a 1 na noite desta terça-feira (20), no estádio Os Pioneiros, pela quinta rodada do Campeonato Paranaense 2026. Bruninho abriu o placar para o Furacão, mas João Maranhão e Marquinhos garantiram a vitória da Gralha Azul.
Com o resultado, o Azuriz garantiu classificação antecipada e assumiu a liderança do Grupo B, com 8 pontos, um acima do Coritiba e dois à frente do Cianorte, que ainda jogam. O Athletico é o segundo colocado do Grupo A, com 7 pontos, mas pode ser ultrapassado por três times no complemento da rodada.
Como foi o jogo?
Em 45 minutos agitados, as duas equipes tiveram boas chances. A primeira foi com o rubro-negro Chiqueti, que recebeu pela esquerda, avançou até a área e bateu colocado para Enzo espalmar. Pouco depois, aos 21, o Athletico abriu o placar. Em contrapataque, Chiqueti recebeu de Riquelme e deu um passe cruzado para Bruninho que, de primeira, bateu na saída do goleiro e fez o terceiro dele no estadual. 1x0.
Bruninho ainda quase ampliou na sequência em chute que o goleiro espalmou, e Mastriani também teve boa finalização em chute cruzado para fora. A partir daí, o Azuriz assustou com Maranhão, em chute forte perto da trave, e em cabeçada de Matheus Guimarães na pequena área que Mycael defendeu.
A segunda etapa seguiu movimentada. Logo no início, Chiqueti deixou Renan Viana na cara do gol, mas o atacante rubro-negro mandou por cima do travessão. A partir daí, o Azuriz comandou a partida.
José Hugo, que já tinha obrigado o goleiro a fazer defesa em chute de fora da área, invadiu a área e foi derrubado por Claudinho. Na cobrança do pênalti, o atacante João Maranhão bateu no canto esquerdo de Mycael, que espalmou e evitou o gol.
João Maranhão, Vinício e Jorginho tiveram finalizações para fora até que, de tanto pressional, o gol saiu. Após escanteio, cobrado por Caetano, João Maranhão se redimiu da penalidade perdida, subiu sozinho na segunda trave e cabeceou às redes, aos 32. 1x1.
Três minutos depois, o atacante Marquinhos recebeu na direita, invadiu a área e bateu com categoria na saída de Mycael. 2x1. O Athletico até teve uma oportunidade clara de empatar, quando Sorriso bateu para o meio da área, mas Kayke, de frente para o gol, finalizou por cima do travessão.
Próximos jogos de Azuriz e Athletico
O Azuriz volta a campo contra o São Joseense no sábado (24), às 16h (de Brasília), no estádio Os Pioneiros. O Athletico recebe o Galo Maringá no mesmo dia e horário, na Arena da Baixada. Os jogos são válidos pela sexta e última rodada da primeira fase do Campeonato Paranaense.
✅ FICHA TÉCNICA
AZURIZ 2X1 ATHLETICO
5ª RODADA - CAMPEONATO PARANAENSE
📆 Data e horário: Terça-feira (20), às 20h (horário de Brasília)
📍 Local: Os Pioneiros, em Pato Branco (PR)
🥅 Gols: João Maranhão 32/2ºT e Marquinhos 35/2ºT (Azuriz); Bruninho 21/1ºT (Athletico)
🟨 Cartões amarelos: Ary Garcia e Gabriel Zeca (Azuriz); Riquelme, Claudinho, João Correia e Lucas Marezi (Athletico)
🟥 Cartão vermelho: Nenhum
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Maycon Brito de Freitas
🚩 Assistentes: Roberto Rivelino dos Santos Júnior e Lucas Henrique Gowatiski
🖥️ VAR: Não tem
⚽ESCALAÇÕES
AZURIZ (Técnico: Alexandre Gallo)
Enzo; Luciano Tchow (João Pedro), Gabriel Zeca, Ary Garcia e Vinício; Caetano (Victor Yan), Jorginho e José Hugo (Léo Guerra); Lucas Santos (Marquinhos), João Maranhão e Matheus Guimarães (Luizão).
ATHLETICO (Técnico: João Correia)
Mycael; Gilberto, Belezi, Marcão e Claudinho; Riquelme, Lucas Marezi (Kauan Stabelini) e Chiqueti (Lucas Amorim); Bruninho (Kayke), Renan Viana (Sorriso) e Mastriani (Vitinho).
